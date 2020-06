4 băuturi de vară care înlocuiesc sucurile din comerţ

Ceaiul verde cu gheaţă sau sucul de pepene roşu sunt două dintre cele mai răcoritoare combinaţii pe care te poţi baza când e foarte cald afară.



Sucurile din comerţ au cantităţi mari de zahăr, îndulcitori artificiali, coloranţi şi aditivi. De aceea nu este recomandat să le consumi zilnic, ci doar ocazional sau de preferat chiar deloc. Dacă ai poftă de o băutură răcoritoare pe care să o consumi vara şi nu ştii ce să alegi.

Iată patru opţiuni rapide şi sănătoase:



1. Ceaiul verde cu iasomie şi cuburi de gheaţă

Acesta rămâne în topul celor mai bune băuturi. Ceaiul verde este recunoscut pentru faptul că îmbunătăţeşte digestia, stimulează arderea grăsimilor, are efect anticancerigen şi revigorant. Dacă iarna îl preferi cald, acum poţi să prepari un litru de ceai dimineaţa, iar după ce s-a răcit să-i pui zeamă de lămâie şi să-l ţii la frigider.

Dacă îl preferi puţin îndulcit optează pentru mierea de albine naturală. Consumă-l pe parcursul zilei şi pune în el cuburi de gheaţă pentru un efect revigorant.



2. Limonada cu mentă

Lămâia aduce un aport însemnat de vitamina C şi are efect alcalin asupra corpului. În combinaţie cu menta care ajută la digestie poţi să obţii o băutură răcoritoare şi cu efect benefic pentru organism.

Amestecă în blender apă cu lămâie, puţină miere de albine şi frunze proaspete de mentă.



3. Suc de pepene roşu şi lime

Amestecă în blender pepene roşu şi zeamă de lime pentru a obţine o băutură delicioasă. Toarnă în pahar şi pune câteva cuburi de gheaţă şi frunze proaspete de mentă.



4. Infuzie de castraveţi

Taie rondele de castraveţi şi pune-i în apă la infuzat alături de frunze proaspete de busuioc sau mentă şi zeamă de lămâie.

Peste noapte vei obţine o băutură hidratantă şi plină de minerale pentru a-ţi hidrata corpul dimineaţa de la prima oră.