Ce spun astrele azi, 20 iunie

Berbec

Ar trebui sa fiti mai diplomati la locul de munca in aceasta perioada, deoarece s-ar putea sa fiti rugati sa rezolvati un conflict. Evitati discutiile in contradictoriu in familie, in special daca in viitorul apropiat veti fi nevoiti sa cooperati in privinta rezolvarii unei probleme. Copiii vostri ar putea sa va prezinte o perspectiva noua asupra unor subiecte; veti fi surprinsi de cat de multe lucruri noi ati putea invata si voi de la ei, asa ca incercati sa petreceti mai mult timp impreuna cu acestia. Evitati sa imprumutati bani de la prieteni, deoarece acest lucru poate deveni o sursa de stres de fiecare data cand interactionati cu acestia.



Taur

Incercati sa cautati mai des micile bucurii, cum ar fi o ceasca de cafea de calitate sau o carte noua; aceste indulgente nu sunt deloc imature, ci va pot imbunati instantaneu starea emotionala, va pot conferi o buna dispozitie cu impact pozitiv semnificativ asupra activitatii voastre obisnuite. Este posibil sa fiti contactati de un prieten vechi, insa evitati sa va ganditi ca acesta are un motiv ascuns. Familia va fi un subiect pe care doriti sa il evitati astazi; probabil un membru din familie v-a jignit recent sau a uitat sa va invite la un eveniment important. Nu uitati ca nu puteti anticipa problemele de sanatate, insa le puteti preveni; consumati cat mai multe vitamine si spalati-va pe maini mai des.



Gemeni

S-ar putea ca, in sfarsit, sa va bucurati de increderea de sine necesara pentru a incerca lucruri noi la locul de munca; mai mult, veti beneficia si de sprijinul colegilor in tot ceea ce veti propune. Veti incerca sa mentineti echilibrul si armonia in familie, insa s-ar putea ca efortul vostru sa nu fie indeajuns – unele conflicte nu pot fi evitate, oricat de mult v-ati stradui voi pentru asta. Nu amanati responsabilitatile pe care le considerati plictisitoare, deoarece chiar si acestea va ajuta sa va puneti ordine in viata. Incercati sa fiti mai organizati si veti observa cum nivelul de stres scade in urmatoarea perioada.



Rac

Cariera va fi principala sursa de stres in aceste zile; va doriti un plan concret, dar si dovada ca ati facut alegerile potrivite. Incercati sa traiti mai mult in prezent si veti vedea cum situatia nu pare la fel de serioasa pe cat credeati. Nu ignorati semnele unei boli! Este posibil ca sistemul vostru imunitar sa fie afectat de stilul de viata agitat; astfel, veti fi vulnerabili in fata microbilor. Se anunta o perioada nesigura pentru viata de cuplu; este posibil ca deciziile voastre sa nu fie in concordanta cu cele ale partenerului. Copiii vor aprecia efortul vostru de a petrece mai mult timp impreuna, insa acest lucru este valabil si pentru restul familiei.



Leu

Veti fi tentati sa ii mintiti pe cei din jur cu privire la deciziile voastre pentru a evita criticile acestora. Nu va complaceti intr-o situatie in care nu sunteti fericiti – acest lucru este valabil pentru viata personala, dar si pentru cariera voastra. In orice situatie exista speranta pentru a doua sansa, asa ca renuntati la tot ceea ce va ingreuneaza existenta. Nu veti fi prea sociabili in aceste zile si s-ar putea sa ignorati tentativele celor din jur de a va contacta. Nu este nimic gresit in a lua o pauza de la socializare, insa nu ii lasati pe cei din jur sa isi faca griji pentru voi – explicati situatia in care va aflati si veti fi surprinsi de intelegerea acordata.



Fecioara

S-ar putea ca necunoscutul din viata voastra sa devina un motiv de ingrijorare; nu veti sti in ce directie se indreapta cariera voastra, iar viitorul relatiei cu partenerul se afla sub semnul intrebarii. Incercati sa nu dramatizati situatiile in care va aflati, deoarece viata poate fi mai roz decat credeti. La locul de munca va fi necesar sa dati dovada de o doza de creativitate; s-ar putea ca acest lucru sa fie dificil atunci cand va simtiti presati de timp, deci ati putea solicita mai mult timp. Lipsa de somn poate duce la probleme grave de sanatate, asa ca nu lasati stresul sa va doboare!



Balanta

S-ar putea ca, in aceasta perioada, sa fiti dornici sa riscati mai mult, in special cand vine vorba de relatiile voastre, si nu doar de cele sentimentale. Daca pana acum v-a fost teama sa incheiati sau sa incepeti o relatie, in aceste zile veti avea curajul necesar pentru a face un pas important. Chiar daca a puteti baza pe familie atunci cand aveti probleme cu banii, incercati sa rezolvati situatia printr-o gestionare mai buna a bugetului. Stati departe de substantele care pot provoca dependenta, deoarece veti fi vulnerabili in aceasta perioada; de fapt, sunt putine tentatii in fata carora veti putea rezista, deci incercati sa fiti moderati.



Scorpion

Daca aveti tendinta sa spuneti primul lucru care va trece prin minte, s-ar putea ca cei din jur sa va evite; desi sinceritatea este foarte importanta in orice relatie, la fel de importanta este si diplomatia. S-ar putea sa va simtiti neindreptatiti la locul de munca, insa analizati situatia dintr-un punct de vedere obiectiv inainte sa actionati. Lipsa de timp liber ar putea sa isi puna amprenta asupra sanatatii voastre mentale; daca se iveste oportunitatea pentru o excursie sau o iesire in oras, ar trebui sa profitati de aceasta si sa uitati un pic de stresul zilnic. Astazi s-ar putea sa aveti parte de o surpriza placuta; poate o scrisoare de la cineva drag.



Sagetator

Daca va aflati intr-o situatie in care trebuie sa va cereti scuze, nu uitati ca modul in care faceti acest lucru este foarte important; nu e cazul sa pastrati doar aparentele, ci sa fiti sinceri. S-ar putea sa aveti pofta de dulciuri; optati pentru ciocolata neagra sau pentru un desert pe baza de fructe si veti putea evita un surplus periculos de zahar in organismul vostru. Nu ii lasati pe cei din familie sa va calce in picioare doar pentru ca au mai multa experienta decat voi; este posibil ca o perspectiva noua sa fie elementul ce poate rezolva o problema. Este posibil ca un prieten sa va propuna o iesire in oras astazi, insa fiti moderati cu banii pe care ii cheltuiti.



Capricorn

Daca nu va simtiti impliniti in relatia cu partenerul, poate este cazul sa ii puneti capat, in special daca persoana in cauza refuza sa faca orice fel de compromis pentru viitorul vostru; nu are nici un orst sa va pierdeti vremea intr-o relatie fara viitor. S-ar putea sa va opriti din a face lucrurile pe care le doriti deoarece sunteti mereu cu gandul la buget; exista foarte multe lucruri de care v-ati bucura si care nu ar afecta situatia financiara. Mai mult, veti putea economisi daca reusiti sa va implicati si prietenii. Evitati substantele toxice, in special cele folosite la curatat. Daca o pata dificila va da batai de cap, ar trebui sa apelati la un profesionist.



Varsator

S-ar putea sa va bucurati de multa inspiratie pentru a pune bazele unui proiect inedit, insa veti fi nevoiti sa va folositi de bugetul personal pentru acest lucru; va trebui sa va ganditi serios daca sunteti pregatiti pentru aceasta responsabilitate. Daca va aflati intr-o relatie, aceasta va evolua frumos in urmatoarele zile. Este posibil ca partenerul sa va faca o surpriza placuta astazi. S-ar putea sa fiti nevoiti sa dati dovada de flexibilitate la locul de munca. Nu va ignorati prietenii atunci cand acestia au nevoie de ajutor; chiar daca nu le puteti oferi un sfat concret, prezenta voastra ii va linisti.



Pesti

Este posibil sa simtiti nevoia unei calatorii in afara orasului pentru a petrece putin timp departe de animozitatile din familie si de stresul de la locul de munca; daca aveti timpul necesar, ar fi bine sa faceti asta. S-ar putea ca un prieten artist sa apeleze la ajutorul vostru datorita laturii voastre sensibile; acest proiect ar putea sa va imbunatateasca starea emotionala. Incercati sa nu va puneti sperantele intr-o promovare; chiar daca acest lucru este posibil, situatia voastra financiara va avea de suferit daca faceti cheltuieli si investitii cu noul buget in minte. Evitati sa purtati incaltaminte incomoda, deoarece s-ar putea sa va confruntati cu dureri de picioare.