12 alimente pe care le-ai consumat greșit toată viața. Roșiile se numără printre ele!

Există câteva alimente pe care probabil le-ai consumat greșit toată viața și care, din această cauză, își pierd din proprietățile nutriționale. Află care sunt și care e modalitatea corectă de a le consuma!



Astăzi, mai mult decât în trecut, atenția noastră este concentrată asupra calității alimentelor pe care le consumăm. Cu toate acestea, tindem să subestimăm sau ignorăm faptul că uneori mâncăm anumite alimente în mod greșit. Sparanghelul, căpșunile, iaurtul și fasolea sunt alimente sănătoase, dar pe care de cele mai multe ori nu le consumăm în mod corespunzător și ajungem să nu ne bucurăm de nutrienții pe care ni-i pot oferi.



Alimente pe care le-ai consumat greșit toată viața:



Roșii

Printre alimentele pe care le-ai consumat greșit toată viața se numără și roșiile.

Roșiile trebuie consumate gătite, astfel încât să beneficiezi de nutrienți precum licopenul care luptă împotriva tumorilor și bolilor de inimă. Elementele nutritive cresc dacă roșiile sunt gătite la aproximativ 90°C.



Usturoi

Usturoiul conține alicină, o enzimă antitumorală care își îmbunătățește rezistența odată ce este expusă la aer. Tocmai de aceea, usturoiul trebuie tocat înainte de a fi folosit și apoi lăsat să se odihnească cel puțin 10 minute. În acest fel, beneficiile sale vor fi incredibile.



Căpșuni

Căpșunile sunt bogate în fibre, antioxidanți și vitamina C. Deoarece organismul are nevoie de acești nutrienți, nu trebuie să păstrezi niciodată căpșunile tăiate. Atunci când căpșunile sunt tăiate, ele devin sensibile la lumină și oxigen și își pierd foarte ușor nutrienții.



Kiwi

Coaja kiwi-ului conține o concentrație ridicată de nutrienți, în special fibre, folat și vitamina E. Consmul unui kiwi întreg cu tot cu coajă crește conținutul de fibre, vitamina E și folat cu 50%, 32% și 34%.



Ceai negru

Ceaiul negru este una dintre cele mai consumate băuturi, dar ai grijă să nu-l amesteci cu lapte. Produsele lactate nu afectează antioxidanții pe care îi conține, dar înlătură beneficiile cardiovasculare ale acestei băuturi, deoarece proteinele din lapte fac ca nutrienții din ceai să fie mai greu de absorbit.



Sparanghel

Sparanghelul, a doua legumă de pe lista de alimente pe care le-ai consumat greșit toată viața, nu trebuie gătit niciodată în cuptorul cu microunde. Acesta distruge conținutul de vitamina C al acestei legume. Modul ideal de a-l găti este la abur sau prăjit, astfel încât să devină frager și crocant.



Semințe de in

Semințele de in conțin fibre, omega-3, lignani și fitonutrienți, toate fiind substanțe valoroase pentru organism. Cu toate acestea, organismul nostru nu e în măsură să le digere atunci când sunt mâncate întregi. Acesta este motivul pentru care ar trebui să fie măcinate înainte de a fi consumate, pentru a nu-și pierde proprietățile benefice.



Fasole

Fasolea uscată conține compuși antioxidanți numiți fitați, dar aceștia pot bloca absorbția vitaminelor și mineralelor conținute în alimente. Ar fi bine să le lași să se înmoaie peste noapte, astfel încât să devină libere de substanțe inutile.



Castravete

Este de preferat să mănânci castraveții cu tot cu coajă, având în vedere nivelul ridicat de fibre pe care îl conține. Cu toate acestea, dacă nu ești sigură de originea și calitatea legumelor, este indicat să îndepărtezi coaja pentru a evita orice aport de pesticide sau bacterii.



Iaurt

Zerul care se găsește adesea deasupra iaurtului imediat ce este deschis recipientul conține proteine și vitamina B12. Prin urmare, nu trebuie aruncat niciodată în chiuvetă. Înainte de a mânca iaurtul, agită-l puțin.



Broccoli

Broccoli este unul dintre acele alimente care ar trebui să fie consumate întotdeauna crude sau, cel mult, gătite la abur. De fapt, prin fierberea sau prăjirea lui, se pierde conținutul de vitamina C, clorofilă, antioxidanți și compuși care luptă împotriva cancerului, toate aceste substanțe fiind esențiale pentru organism.



Sushi

Majoritatea oamenilor mănâncă sushi greșit. Trebuie să mănânci rulourile de sushi cu degetele, nu cu bețișoarele. Bețișoarele sunt utilizate, de obicei, pentru consumul de sushi clasic, nu pentru rulouri. De asemenea, este necesară o cantitate minimă de sos de soia și nu ar trebui să înmoi niciodată orezul în sosul de soia, ci doar partea cu peștele. Ghimbirul și wasabi nu trebuie amestecate cu sosul de soia. Ghimbirul trebuie mâncat de unul singur și doar o cantitate mică de wasabi trebuie pusă direct pe pește înainte de a-l consuma.