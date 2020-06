Pe timp de pandemie, moldovenii au împrumutat mai mulţi bani

Pandemia de Coronavirus a determinat moldovenii să se împrumute mai mult, întrucât măsurile de izolare a afectat inevitabil veniturile oamenilor. Pe lângă sectorul bancar, au sporit considerabil împrutumurile acordate de organizaţiile de creditare nebancară. În această perioadă, peste 70 la sută dintre companiile de creditare nebancară din Republica Moldova au acceptat reeşalonarea contractelor pentru clienţi. Astfel, au fost renegociate peste 439 de mii de împrumuturi acordate persoanelor fizice şi juridice, în valoare de aproape şapte miliarde de lei, relatează Moldova 1.



Potrivit companiilor de finanţare nebancară, în ultimii ani, creditarea persoanelor fizice a cunoscut o adevărată creştere, iar perioada dificilă de pandemia a determinat moldovenii să se îndatoreze mai mult.



„Noi practic de la început de când s-a instituit starea de urgenţă, din 16 martie, imediat am stopat calculul penalităţilor, ba mai mult ca atât, am introdus o modalitate de reeşalonare a plăţilor, de fapt de prelungire a creditelor, prin care am oferit clienţilor noştri pe o perioadă de trei luni de zile vacanţă în plata ratelor”, a declarat Victor Gamarţ, director la companie de microfinanţare.



Oamenii spun că veniturile au fost afectate în perioada de izolare, iar revizuirea contractelor ar fi o soluţie pentru a nu sufoca bugetul familiei.



„Cel care acordă crede din cauza că debitorul nu ar avea posibilitate să ramburseze, nu ar rambursa şi ar pierde şi el o parte, însă pe viitor el ştie că acea datorie va fi recuperată sau rambursată puţin mai târziu, dar ea va fi efectiv rambursată, în caz contrar riscă ca cetăţenii şi agenţii economici care au acesat acele împrumuturi să nu le ramburseze”, susţine Gheorghe Constandache, expert economic.



În acest sens, Comisia Naţională a Pieţei Financiare a venit şi cu unele modificări a legii privind acordarea creditelor nebancare, prin reducerea ratei dobânzii.



„Creditile care vor fi acordate de organizaţiile de creditare nebancară pe un termen de până la doi ani şi/sau care suma debursată este până la 50 de mii de lei. Totalitatea costurilor, deci asta include dobânda, penalitatea, comisioanele, or şi care plăţi eventuale care pot fi aplicate de organizaţie nu va putea depăşi suma iniţială pe care ei au accesat-o”, a declarat Alina Cibotariov, reprezentantă a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.



În această săptămână, Guvernul a aprobat o hotărâre ce prevede că bugetul de subvenţionare a dobânzilor bancare pentru agenţii economici afectaţi de pandemie şi care se împrumută şi de la organizaţiile de finanţare nebancară să fie dublat, dar şi lărgită lista de beneficiari. Astfel, valoarea maximă a creditelor care sunt sau urmează a fi contractate de agenţii economici s-a majorat de la trei la şase fonduri de salarizare lunare. Pe piaţa din Republica Moldova sunt înregistrate 165 de companii de creditare nebancară.