7 mituri despre hidratare

Dacă bei foarte multă apă sau apelezi la băuturi sportive nu înseamnă neapărat că întrunești nevoile de hidratare ale organismului. Află care sunt principalele idei despre hidratare pe care trebuie să le uiți.



Apa este un element esențial când vine vorba despre lichidele care trebuie consumate de-a lungul zilei. Cu toate acestea, nu trebuie să presupui că nevoia de hidratare justifică o cantitate excesivă sau să alegi anumite băuturi promovate drept soluții.



Iată care sunt miturile despre hidratare în care nu trebuie să mai crezi:



1. Dacă ți-e sete ești deja deshidratat

De fapt, ceea ce simți este un indicator destul de bun al nivelului de fluide din organism. „Deshidratarea apare ca urmare a pierderii de apă prin intermediul transpirației, lacrimilor sau respirației. Rinichii controlează echilibrul de fluide din organism, iar când este nevoie de o cantitate suplimentară trimit un semnal creierului, care va genera senzația de sete”, explică dr. Dara Huang, urolog din New York.



2. Trebuie să bei opt pahare de apă în fiecare zi

Este adevărat că trebuie să bei apă suficientă în fiecare zi, dar regula de opt pahare nu se aplică în toate cazurile. „Dacă există probleme renale sau afecțiuni cardiovasculare, un consum prea ridicat de apă poate cauza insuficiență cardiacă, edem pulmonar sau o intoxicație.

În aceste cazuri consumul de apă trebuie limitat”, potrivit dr. Huang.

Pentru a determina cantitatea necesară de apă trebuie luați în considerare mai mulți factori. „Contează cât de mult transpiri, nivelul de activitate fizică și indicele masei corporale. Numai luându-se în calcul toate aceste elemente se poate determina în mod clar cantitatea de apă necesară”, explică dr. Roger Adams, nutriționist.



3. Întotdeauna trebuie să bei apă când te scoli dimineața

Cu siguranță ai auzit că ar trebui să-ți începi ziua cu un pahar de apă. „Este posibil să-ți fie sete și să te îndrepți spre un pahar cu apă, dar nu este absolut necesar. După o noapte de odihnă apa te va revigora, dar nu este obligatoriu să faci asta tot timpul. Poți obține indicii și din culoarea urinei. Dacă este deschisă la culoare înseamnă că este diluată, iar dacă este închisă la culoare rinichii au conservat apa de-a lungul nopții”, spune dr.

Huang.



4. Apa de cocos este cea mai bună băutură pentru refacere

Apa de cocos are mai puține calorii decât alte băuturi pe bază de potasiu, dar nu este mereu cea mai bună opțiune după o noapte în oraș sau o petrecere care a durat până dimineața. „Pentru a preveni deshidratarea este suficient să bei apă obișnuită și trebuie să știi că apa de cocos nu este benefică pentru oricine. Poate favoriza creșterea excesivă a nivelului de potasiu în cazul afecțiunilor renale, așa că trebuie consumată cu prudență, eventual după ce ai cerut sfatul medicului tău”, spune dr. Huang.



5. Nu ai cum să te suprahidratezi

Este posibil să exagerezi chiar și când vine vorba despre hidratare. Adevărul este că poți bea prea multă apă, iar suprahidratarea poate fi mortală în unele cazuri. „Când se bea prea multă apă va scădea foarte mult concentrația de sodiu din sânge, ceea ce poate provoca o stare de confuzie, convulsii și chiar decesul, dacă acest lucru se întâmplă în timpul unei curse de alergare”, potrivit dr.

Adams.



6. Nu ai nevoie decât de apă

Este adevărat că poți rezista mai mult timp fără mâncare decât fără apă, dar apa nu furnizează organismului nutrienții de care are nevoie. Trebuie să iei în considerare intensitatea activității pe care o desfășori, temperatura mediului ambiant și nivelul de transpirație. „Apa este utilă în majoritatea cazurilor pentru înlocuirea lichidelor pierdute în mod natural, dar nu este potrivită în orice situație. Dacă transpiri foarte mult vei avea nevoie de o băutură pe bază de electroliți. Un maraton în timpul verii nu se poate compara cu o plimbara afară iarna”, spune dr. Adams.



7. Băuturile care conțin electroliți sunt cele mai utile

Deși Gatorade este ales de foarte multe persoane, ar fi bine să te gândești de două ori înainte de a consuma o băutură de acest tip, mai ales dacă nu ai o activitate fizică foarte intensă. „Aceste băuturi conțin uleiuri hidrogenate, care pot avea un efect negativ asupra glandei tiroide.

În plus, au și foarte mult zahăr, putând cauza creșterea glicemiei”, explică dr. Tania Dempsey, nutriționist.