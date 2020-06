Cum îţi dai seama dacă ai lipsă de vitamine? Semne la care trebuie să fii atentă

Lipsa de vitamine este o problemă frecvent întâlnită, în special în această perioadă de tranziţie de la sezonul rece la cel cald. Cum îţi dai seama că ai lipsă de vitamine?



Corpul are semnale specifice prin care te anunţă că îi lipsesc anumite vitamine şi minerale. Trebuie doar să fii mai atentă la detaliile de mai jos şi să îţi analizezi singură chipul ca să vezi ce carenţe vitaminice ai. Faţa ta este cel mai bun indicator pentru a constata dacă ai lipsă de vitamine, după cum susţin specialiştii.



Iată o metodă genială prezentată de BrightSide prin care îţi poţi da seama dacă ai lipsă de vitamine. La ce trebuie să fii atentă?



1. Ai tenul foarte palid?

Acesta este considerat un prim semnal că organismul suferă de o lipsă de vitamine şi minerale. O paloare inexplicabilă a tenului este asociată cu lipsa vitaminei B12. Consumă mai multă carne şi fructe de mare pentru ca organismul să absoarbă această vitamină.



2. Ai părul foarte uscat?

Una dintre cele mai importante vitamine pentru sănătatea părului este biotina sau vitamina B7. Dacă părul tău este foarte uscat şi se casant atunci este foarte posibil să suferi de o carenţă a vitaminei B7.

Ca să furnizezi corpului această vitamină trebuie să consumi carne, peşte, legume, fructe, ciuperci şi leguminoase. Dieta restrictivă şi administrarea antibioticelor pot să fie alte două motive care au generat apariţia acestui simptom.



3. Ai ochii umflaţi?

Senzaţia de ochi umflaţi şi pungi care se formează sub ochi poate să fie generată de o lipsă de iod. Consumă mai des fructe de mare, alge marine, lactate şi pâine integrală.



4. Ai buzele palide?

Dacă culoarea buzelor tale nu mai este aceeaşi şi ai observat o uşoară paloare atunci este foarte posibil să ai lipsă de fier. Însă, acest simptom mai poate să fie cauzat şi de o hipotensiune arterială, precum şi de episoade frecvente de răceală. Trebuie să incluzi în meniul tău alimente precum: broccoli, carnea roşie, curmalele şi ficatul de pui.



5. Ai adesea sângerări gingivale?

Acest simptom poate să însemne că ai o lipsă a vitaminei C, dar şi o posibilă problemă stomatologică pentru care trebuie să consulţi un specialist. Pentru a consuma mai multă vitamina C, care este importantă pentru întregul organism, trebuie să incluzi în dietă: pătrunjel proaspăt, rodie, citrice, ardei roşi şi cătină.