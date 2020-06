Un sat italian aflat sub apă din 1994 ar putea ieși din nou la suprafață

Un sat italian din secolul ala XII-lea aflat sub apă de peste 25 de ani ar putea ieși în curând la suprafață.



Satul Fabbriche di Careggine, din regiunea Toscana, provincia Lucca, a fost inundat în 1946. Astfel a fost construit un baraj hidroenergetic și lacul Vagli, potrivit consiliului turistic local. Satul nu a mai fost văzut din 1994, atunci când barajul a fost golit pentru ultima oară.



Locuitorii au fost mutați într-o altă localitate din apropierea unei lac, Vagli di Sotto. Aflate sub 34 de milioane de metri cubi de apă, structurile rămase intacte ale satului abandonat ies la suprafață doar atunci când barajul este golit pentru lucrări de mentenanță. Printre structuri se numără case din piatră, un pod, un cimitir și biserica San Teodoro.



Potrivit oficialilor turistici locali, așa ceva s-a întâmplat doar de patru ori de când orașul fantomă din secolul al XII-lea a fost inundat: în 1958, 1974, 1983 și 1994.



Politicienii locali încearcă de mult timp să sece lacul și să scoată satul din nou la suprafață.



Publicația italiană La Repubblica scrie în 2015 că Mario Puglia, fost primar al orașului vecin Vagli di Sotto, a cerut ca lacul să fie secat din nou, menționând că există motive de ocupare a forței de muncă și motive turistice.



Totuși, lacul ar putea fi secat încă o dată.



Lorenza Giorgi, fiica fostului primar al municipalității locale, a scris pe contul său de Facebook că lacul ar putea fi secat anul viitor. Lacul este folosit momentan drept rezervă de apă în caz de incendiu, scrie CNN.



„Surse de încredere spun că anul viitor, în 2012, lacul Vagli ar putea fi secat”, a scris Giorgi pe rețeaua de socializare.



„Ultima oară a fost secat în 1994. Pe atunci tatăl meu era primar și datorită eforturilor sale și a nenumărate inițiative orașul Vagli a putut primi peste 1 milion de oameni”, a mai adăugat Giorgi.