5 alternative bune la cele mai consumate alimente

Alimentele pe care le consumi au un impact semnificativ asupra nivelului tău de energie. De aceea este bine să găseşti alternative sănătoase la cele mai consumate alimente. Descoperă cât de uşor poţi să fii mai energică, înlocuind cele mai frecvent consumate alimente şi băuturi cu altele care sunt o sursă bună de nutrienţi:



1. Seminţe de floarea soarelui în loc de chipsuri

Acestea sunt considerate amplificator de energie penru că hrănesc organele digestive, splina şi pancreasul, scrie nutriţionistul britanic Gillian McKeith în cartea sa “Hrană vie pentru sănătate”. Consumă-le ca gustare în loc de chipsuri sau alte alimente procesate.



2. Mei în loc de orez alb sau cuşcuş

Meiul conţine fier, magneziu, potasiu, siliciu, vitamine din complexul B, vitamina E, proteine cu puţine calorii, enzime digestive şi are rolul de a îmbunătăţi digestia, îndepărtând acidul în exces.



3. Suc din iarbă de grâu în loc de cafea

Fie optezi pentru iarba de grâu proaspătă pe care să o storci, fie foloseşti pulberea din iarbă de grâu (sau de orz verde, lucernă) pe care o amesteci cu apă. Acesta conţine cantităţi însemnate de fier, calciu, magneziu, aminoacizi, clorofilă, vitaminele A, C, E cu numeroase efecte benefice asupra organismului.



4. Smoothie în loc de vitamine sintetice

Ce nu trebuie să lipsească din smoothie: seminţele de dovleac care au grăsimi bune, mult fier şi te feresc de paraziţi intestinali, seminţele de in care au fibre şi îmbunătăţesc digestia, seminţele de chia care scad colesterolul şi au o grămadă de minerale/vitamine, legume cu frunze verzi (pătrunjel, spanac) care aduc enzime şi clorofilă.

Pe lângă această bază pe care să o foloseşti mai poţi adăuga zeamă de lămâie, banană, măr sau fructe de pădure congelate.



5. Cereale integrale în loc de cereale rafinate

Orezul brun, pastele din făină integrală, quinoa, amarantul, meiul, grâul/orzul/ovăzul integral sunt câteva dintre cele mai nutritive cereale integrale la care poţi să apelezi.