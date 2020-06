Trucuri pentru a evita răcelile

În timpul sezonului rece auzi din toate părțile persoane care tușesc și strănută. Și știi că dacă iei un virus, vei ajunge să-ți îmbolnăvești familia, colegii de la muncă și prietenii.



Însă există câteva trucuri pe care le poți folosi pentru a evita răcelile din timpul iernii și nu numai. Sistemul tău imunitar îți va mulțumi pentru sprijinul pe care i-l acorzi în această perioadă dificilă. Iatâ câteva sfaturi simple care te pot ajuta să-ți protejezi organismul și să eviți răcelile în sezonul rece!



Cum poți preveni răcelile?



1. Elimină stresul din viața ta

Atunci când ești stresată, sistemul imunitar nu funcționează cum ar trebui și devii sensibilă la bacterii și boli. Din fericire, există nenumărate metode naturale prin care poți reduce stresul și ameliora anxietatea, cu scopul de a întări sistemul imunitar.

Bea ceai, fă o baie fierbinte, meditează sau folosește uleiuri de relaxare.



2. Spală-te pe mâini

Poate părea un truc la mintea cocoșului, dar nu ar trebui să nu uiți niciodată de importanța sa. Mai ales în timpul sezonului răcelilor și gripei. Spală-te pe mâini. Spală-te des, mai ales după ce ai fost în spații publice (metrou, magazine alimentare etc.)



3. Oferă-i organismului tău odihna de care are nevoie

Lipsa de somn poate slăbi sistemul de apărare al organismului tău. Somnul nu este important doar pentru faptul că te ajută să previi răcelile, ci și pentru că este un pion vital în recuperarea organismului în timpul unei răceli.

Încearcă să dormi cel puțin 8 ore pe noapte, de câte ori este posibil.



4. Fă mișcare

Nu lăsa temperaturile scăzute să te descurajeze. Poți să treci pe la sală sau să faci exerciții acasă, pe o saltea specială.

Printre beneficiile aduse sănătății de exercițiile fizice se numără și întărirea sistemului imunitar.



5. Consumă alimente care cresc rezistența sistemului imunitar

Încălzește-te cu un ceai verde sau mănâncă niște citrice! Corpul tău are nevoie de aceste alimente care cresc rezistența sistemului imunitar, pentru a-l ajuta să lupte împotriva virusurilor din lunile reci. Adaugă și puțin ghimbir și lămâie în ceaiurile pe care le bei, pentru o protecție suplimentară.



6. Dacă te simți slăbită, odihnește-te

În cazul în care simți că s-ar putea să răcești, odihnește-te. Simți o durere în gât? Nasul începe să se înfunde? Nu te extenua.

Te poți recupera mai ușor dacă dormi, mai ales dacă nu vrei să agravezi simptomele.



7. Curăță locul în care stai

Curăță biroul la muncă și casa pe cât de bine este posibil. Dacă vin în vizită și prieteni, s-ar putea să aducă alți microbi. Așa că menține curățenia și stai departe de răceli.