Igor Dodon, dezinteresat de problemele localităților, chiar dacă i se cere ajutor de către consilieri PSRM

Mai mulți consilieri socialiști din satul Codreni, comuna Vălcineț, raionul Ocnița, se plâng că primarul actual, ales pe listele PCRM, ar fi vândut ilegal, acum câțiva ani, zeci de hectare de teren, proprietate a oamenilor. Mai mult, la licitație ar fi nimerit și cimitirul satului, dar și două drumuri, care duc spre terenurile agricole ale localnicilor. Edilul neagă acuzațiile și spune că s-a conformat deciziei aleșilor locali.



Potrivit consilierilor PSRM din Codreni, povestea a început în anul 2010, iar cel care i-a lăsat fără proprietăți este actualul primar al comunei Vălcineț, din care face parte și satul Codreni, care deținea și atunci funcția de edil. Potrivit consilierilor, acesta ar fi deposedat satul de 40 de hectare de teren agricol, chiar dacă unii săteni dețin acte de proprietate pe unele terenuri. Consilierul Victor Cogut susține că a sesizat problema încă în anul 2015, atunci când a venit în funcția de primar al comunei.



VICTOR COGUT, consilier PSRM: „Am început să mă ocup de aceste terenuri. M-am dus la Oficiul Cadastral, am apelat la Marcel Vasilievici Postolachi, directorul oficiului din Ocnița și i-am zis: Marcel Vasilievici, am descoperit că 44 de hectare de teren au fost vândute și în acele terenuri a intrat și vechiul cimitir al satului Codreni. El îmi spune: eu nu am știam că acest teren a fost vândut. El nu a fost înregistrat la noi, a fost înregistrat la Oficiul Cadastral din orașul Chișinău.”



Aleșii locali PSRM spun că au cerut ajutorul instituțiilor de drept, dar și al președintelui Igor Dodon. Problema însă a rămas nerezolvată. Mai mult, consilierii spun că primarul ar fi vândut terenul pe nimic, iar bugetul comunei nu a avut de câștigat în acest caz.



VASILE GAICIUC, consilier PSRM, comuna Vălcineț: „Noi ne-am adresat și la Procuratura Generală, și la Procuratura Anticorupție, și la președintele țării. Toți însă se fac că nimic nu știu și nimic nu văd.”



Oamenii din sat sunt revoltați de acest caz și cer ca să le fie întoarse pământurile.



SVETLANA VASILEVA, locuitoare a satului Codreni, comuna Vălcineț: „Mi-au vândut pământul meu, pământul surorii mele și a mamei mele. A vândut tot. Eu țin vacă și le-am zis că vreau să semăn acolo lucernă, dar ei mi-au spus că dumneavoastră nu aveți dreptul, pentru că acest pământ deja nu mai este a dumneavoastră.”



PETRU COGUT, locuitor al satului Codreni, comuna Vălcineț: „La noi în sat s-a întâmplat cred că cea mai mare crimă din Republica Moldova. Cimitirul Codrean a fost vândut ilegal. Au fost vândute ilegal terenuri ale oamenilor. Nimeni nu întoarce nimic nimănui acum și nimeni nu ne dă nimic.”



Primarul comunei Vălcineț, Petru Grosu, membru al PCRM, neagă acuzațiile precum că ar fi vândut, acum zece ani, pământul ilegal și spune că s-a conformat deciziei Consiliului din localitate, iar în bugetul comunei ar fi intrat peste 300 de mii de lei.



PETRU GROSSU, primarul comunei Vălcineț: „Primarul trebuie să execute deciziile consiliului. Ei au vândut din fondul de rezervă al primăriei.”



Purtătorul de cuvânt al președintelui, Carmena Sterpu, nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi o reacție pe acest caz. Ulterior, ne-a transmis un mesaj că nu poate vorbi în acel moment. Am încercat să obținem un comentariu și de la Procuratura Anticorupție, însă nici șeful interimar al instituției, Serghei Gavajuc, nu a răspuns la apelurile noastre telefonice.