Ce spun astrele azi, 5 iunie

Berbec

Atunci cand aveti o problema, puteti apela cu incredere la cei dragi, care isi vor oferi sprijinul neconditionat. Fiti mai atenti la evolutia bugetului si evitati investitiile de lunga durata, deoarece se anunta o perioada instabila din punct de vedere financiar. Admiteti atunci cand gresiti fata de partener, deoarece s-ar putea ca refuzul vostru in fata unui compromis sa va afecteze relatia. Chiar daca v-ati pus in plan un orar detaliat, s-ar putea sa aveti probleme atunci cand incercati sa il urmati; nu va veti putea concentra asupra sarcinilor asa cum va doriti si cum stiti mai bine, iar acest lucru va fi usor de observat si de catre cei din jur.



Taur

Se anunta o perioada agitata in viata de cuplu; daca refuzati sa comunicati cu partenerul despre anumite probleme, relatia se va raci. Veti fi foarte usor de influentat in aceasta perioada si s-ar putea ca acest lucru sa duca la conflicte in grupul de prieteni. S-ar putea ca fiecare efort sa para o povara. Aceasta lipsa de energie poate fi semnul unei probleme de sanatate sau al unei deficiente in organism. Veti observa ca sunteti mai mereu cu gandul la calatorii in afara orasului sau chiar in afara tarii; daca doriti sa planuiti o aventura pentru aceasta vara, astrele sunt de partea voastra – investiti in ceva la care tineti.



Gemeni

Desi va veti bucura de un tonus foarte bun pe parcursul acestei zile, tindeti sa aveti grija de corp, insa nu si de minte; ar fi bine sa le armonizati pe amandoua. Daca nu v-ati dedicat timpul liber anumitor activitati care va pot distrage atentia de la grijile zilnice, aceasta este perioada perfecta pentru a citi mai multe carti sau pentru a merge la teatru si cinema. De asemenea, acesta este prilejul perfect pentru a socializa mai des si pentru a cunoaste persoane noi. Din punct de vedere financiar, veti avea toata increderea pentru a incheia tranzactii importante. Nu profitati de influenta voastra asupra familiei; acest lucru ar putea distruge armonia existenta!



Rac

In aceasta perioada va trebui sa fiti mai prudenti atunci cand semnati contracte importante, in special daca acestea sunt pentru o investitie sau afacere de lunga durata. Nu va veti bucura de cele mai bune relatii la locul de munca; este posibil ca stresul din ultima vreme sa isi puna amprenta asupra colegilor. S-ar putea sa va simtiti responsabili pentru cineva din familie, insa nu lasati situatia sa va depaseasca! Cei din jur vor fi dornici sa va ajute atunci cand aveti nevoie de sustinere. Veti fi mai atenti atunci cand vine vorba de sanatatea voastra, insa acest lucru ar putea sa se transforme intr-o sursa de stres daca fiecare simptom, oricat de mic, va ingrijoreaza.



Leu

In sfarsit ambitia voastra va deveni un atu la locul de munca si veti reusi sa ajungeti in atentia superiorilor; este posibil ca o promovare sa survina in viitorul apropiat! S-ar putea ca relatia cu un prieten sa fie o sursa de stres pentru voi; daca va vedeti nevoiti sa va mintiti cunostinta tot mai des, se poate ca relatia sa nu mai fie la fel de armonioasa. Asteptati ca situatia financiara sa devina echilibrata inainte sa investiti in ceva scump si de lunga durata; ganditi bine, mai ales daca vorbim de o investitie pe termen lung. S-ar putea sa aveti probleme cu circulatia; daca va simtiti picioarele umflate, incercati sa beti mai multa apa si sa faceti miscare.



Fecioara

Este posibil sa observati ca un prieten va evita in aceste zile; cauza ar putea fi o neintelegere recenta sau prezenta unei datorii. Aveti grija la locul de munca atunci cand acceptati noi responsabilitati, deoarece nu va veti bucura de o perioada productiva. Evitati condimentele care ar putea sa va afecteze stomacul. Conflictele din familie sunt uneori greu de evitat, insa ar trebui sa existe compromisuri din partea tuturor pentru o existenta cat mai armonioasa. Daca un membru al familiei nu se arata dornic sa mentina acest echilibru, nu este doar responsabilitatea voastra sa il aduceti pe drumul cel bun!



Balanta

Va veti bucura de relatii foarte bune cu cei apropiati. Mai mult, s-ar putea sa va faceti cunostinte noi; tot ceea ce trebuie sa faceti este sa fiti mai deschisi noilor posibilitati. Nu va lasati intimidati de provocarile ce apar in cariera voastra; veti demonstra ca aveti aptitudinile necesare pentru a evolua. S-ar putea ca in aceasta perioada sa va pregatiti pentru un test sau examen – lucrul cel mai important va fi sa va pastrati calmul in ziua cea mare. O dieta prea dura ar putea sa va afecteze sanatatea la fel de mult ca una fara niciun fel de limite; practicati consumul moderat de alimente si la ore rezonabile.



Scorpion

S-ar putea ca astazi rabdarea voastra sa fie pusa la incercare la locul de munca; evitati, daca este posibil, conflictele cu ceilalti colegi si fiti voi cei care mediaza, daca vedeti ca lucrurile se inflameaza prea mult. Veti avea ultimul cuvant de spus in decizia celor din familie, insa cautati sa impacati ambele tabere. Daca va simtiti lipsiti de motivatie, ar trebui sa faceti o schimbare in viata voastra. Acest lucru este posibil si cu un buget limitat, atata timp cat va folositi imaginatia. Nu va ascundeti disconfortul atunci cand vine vorba de sanatatea voastra; s-ar putea sa ignorati sfatul celor dragi de a va programa la un specialist, ceea ce ii va frustra.



Sagetator

S-ar putea sa aveti motive sa suspectati pe cineva drag de lipsa de loialitate; incercati sa nu destainuiti celor din jur secrete importante in aceasta perioada, pentru a nu strica relatii din pricina unor suspiciuni. Se anunta o perioada buna din punct de vedere financiar, ceea ce va fi un avantaj, deoarece nu veti reusi sa negociati pentru o oferta mai buna. Va veti confrunta cu multe sentimente negative astazi si s-ar putea sa va simtiti inima grea; cauza ar putea fi o problema a cuiva drag sau un conflict cu partenerul. Evitati excesele de mancaruri grase sau bauturi alcoolice; este posibil ca ficatul vostru sa fie mai sensibil in aceste zile.



Capricorn

Daca sunteti liderii propriei echipe la locul de munca, s-ar putea sa fiti prea duri cu colegii; incercati sa fiti mai diplomati si sa va mentineti calmul atunci cand apare o problema. Veti avea tendinta sa alegeti prima optiune, insa ati putea iesi in pierdere. Analizati cu atentie fiecare posibilitate; pentru acest lucru, va fi nevoie de rabdare. Se anunta o perioada instabila in relatiile din familie, definita de certuri. Cauza este, cel mai probabil, un conflict vechi ce nu a fost rezolvat pe deplin. Din punct de vedere al sanatatii, veti sta bine, deoarece va veti simti invigorati si veti putea sa va bucurati de vremea buna.



Varsator

Atunci cand vine vorba de cariera voastra, incercati sa nu va puneti speranta intr-un singur proiect sau plan, ci sa explorati mai multe posibilitati. Se anunta o perioada dificila in viata de cuplu, deoarece s-ar putea sa apara sentimente de gelozie fata de partener – este posibil ca succesul acestora sa va supere. Daca suferiti de dureri de cap si privirea incetosata, este posibil sa aveti probleme cu ochii. Cineva apropiat isi va demonstra loialitatea, ceea ce va va determina sa analizati cu mai multa atentie celelalte relatii. Se poate sa nu aveti bani pentru tot ceea ce v-ati propus in ultima vreme, insa veti putea gasi o alternativa.



Pesti

S-ar putea ca cei din jur sa nu isi arate sustinerea fata de planurile voastre, ceea ce ar putea sa va afecteze emotional. Se anunta schimbari in viata de cuplu; este posibil ca relatia voastra sa evolueze inspre urmatorul pas. Incercati sa va bazati mai des pe instinctul vostru, deoarece acesta este un atu important – in special atunci cand il folositi pentru a analiza intentiile celor din jur. Nevoia de a sti mereu urmatorii pasi in cariera voastra ar putea sa va opreasca evolutia; riscati mai mult! Este posibil ca un prieten de care v-ati indepartat sa va contacteze cu o problema si astfel sa salveze relatia voastra.