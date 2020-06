Biblioteca Națională va transmite online un medalion literar în memoria regretatei poete Steliana Grama

Un medalion literar cu genericul ”Steliana Grama – Pasăre cu aripi de lumină”, în memoria regretatei poete, supranumită ”ambasadoare a iubirilor cerești și pământene”, va transmite online joi, 4 iunie, începând cu ora 13.00, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, informează MOLDPRES.





Solicitată de agenție, directorul instituției, Elena Pintilei, a menționat că evenimentul va avea loc în cadrul Salonului Cultur@Art al BNRM, moderat de Veronica Văluță-Bantaș. „În această zi, vor răsuna cântece și poezii din creația lirică a Stelianei Grama, amintirile celor care au cunoscut-o. La eveniment vor participa scriitoarea Claudia Partole, poetul Traianus, șefa Direcției cultură a municipiului Chișinău, Steluța Mitriuc, cantautorul Ilie Văluță, studenți ai Universității de Stat din Moldova, jurnalistul Vitalie Guțu, tineri scriitori, istorici, personalități notorii ale culturii noastre. Pentru crearea evenimentului au fost folosite mijloace și instrumente tehnice online”, a precizat Elena Pintilei.

Totodată, potrivit sursei citate, publicul online va avea va posibilitatea să vizioneze o expoziție de cărți, care reflectă pagini din viața, activitatea și creația poetei, prozatoarei, dramaturgului și cercetătorului ştiințific Steliana Grama. ”Expoziția, coordonată de Rodica Baleanu, cuprinde circa 30 publicații: de la cartea de debut, apărută în 1996 până la edițiile postume, îngrijite de părinții tinerei autoare, Claudia Slutu-Grama și Dumitru Grama”, a mai spus directorul instituției.

La rândul său, scriitoarea Claudia Partole a afirmat că, prin ceea ce a scris, Steliana Grama a fost un fenomen în literatura noastră, nerealizat pe deplin, pentru că prea curând a plecat. ”Ea a avut o intuiție mult mai matură decât era în aparență. Dacă îi citești atent creația, sesizezi niște momente pe care Steliana le-a simțit, intuit și exprimat cu sufletul ei deschis și foarte sincer. Așa cum a spus în ultimul ei vers: ”Și parcă-s vie, parcă n-am murit/ Și am trăit o veșnicie de trăit/ Și am o veșnicie de iubit”. Este copilul matur care a iubit lumea. Ea a iubit sincer. Am impresia că toată dragostea pe care o exprima ea față de colegi era sinceră, așa cum este la copii. Copilul nu poate ascunde dragostea. Aceasta era Steliana Grama”, a constatat Claudia Partole.

Steliana Grama s‑a născut în orașul Chișinău, la 4 iunie 1974, într‑o familie de intelectuali. A absolvit Școala medie nr. 23 (în prezent - Liceul ”Mihai Viteazul”) din Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, specialitatea Jurnalistică (1996), Universitatea de Stat a Artelor, Facultatea Arte Dramatice, specialitatea Teatrologie (1999). A urmat doctorantura la Academia de Ştiinţe a Moldovei.

A debutat la vârsta de 13 ani în ziarul „Tânărul leninist” (astăzi „Florile dalbe”) și a editat prima carte de versuri în 1996, la București -”Tratat de tanatofobie”, cu o prefață semnată de Tudor Opriș, urmată de volumele „Rezervația de meteoriți”, „Pubela din Calea Lactee”, „Surogat de iluzii”, „Perfuzie de vise”, „Curcubeul viselor”, „Cetatea de scaun a dragostei” ș.a. Postmortem, au apărut mai multe publicații lăsate de autoare: plachetele de versuri „Cetatea de scaun a Dragostei” și ”Rană de stea”, cartea de proză „Speranţa moare ultima”, tripticul biobibliografic „O familie de intelectuali basarabeni”, ”Rondele de dragoste” și cărți pentru copii. Steliana Grama a fost membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova, a Uniunii Jurnaliștilor din Moldova și a Uniunii Scriitorilor din România. Ea s-a stins din viață la 11 octombrie 2006, la vârsta de 32 de ani.

