Maia Sandu: Alegerile parlamentare anticipate, singura cale de ieșire din situația creată

Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, consideră că alegerile parlamentare anticipate reprezintă singura cale de ieşire din situaţia actuală dificilă. Potrivit agenţiei INFOTAG, despre aceasta ea a declarat marţi seara, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Moldovei 1.





„Parlamentul actual nu reprezintă voința cetățenilor. El a fost ales după regulile lui Plahotniuc, alegerile nu au fost nici libere, nici corecte. Și vedem ce se întâmplă în acest Parlament. Trebuie desfăşurate alegeri anticipate pentru a curăța Parlamentul, pentru a curăţa clasa politică”, a spus Sandu.

Comentând declarațiile Președintelui Igor Dodon despre pericolul revenirii oligarhului Vlad Plahotniuc în politică, Sandu a menționat că „PAS a fost întotdeauna împotriva lui Plahotniuc și întotdeauna metodelor sale”.

„Dodon spune acum că există un grup de deputați care vor să-l întoarcă pe Plahotniuc. Dar el anume cu acești deputați a demis guvernul Sandu și a format guvernul Chicu. Atunci ei erau buni, iar acum sunt răi? Dodon trebuie să se decidă”, a spus liderul PAS.

Întrebată dacă partidele de dreapta sunt gata să coopereze cu socialiștii pentru a nu admite revanşa lui Plahotniuc, Sandu a declarat categoric că nu admite o astfel de cooperare.

„Exclud orice discuții cu PSRM și Igor Dodon. Am avut deja această experiență, am văzut deja ce fel de parteneri pot fi. Exact un an în urmă, l-am scos pe Dodon din brațele lui Plahotniuc pentru a scăpa de țara Plahotniuc. Nu dorim întoarcerea lui Plahotniuc, ci vrem să scăpăm țara de Dodon, așa cum am scăpat-o de Plahotniuc”, a subliniat președinta PAS.

Ea consideră că, în situația actuală, „singura soluție bună sunt alegerile parlamentare”.

„Întrucât avem 15 deputați, iar Platforma DA are 12 deputați, cu 27 de voturi nu putem schimba nimic. Trebuie să mergem în alegeri anticipate. Ar fi foarte bine ca acestea să fie desfăşurate în aceeași zi cu alegerile prezidențiale pentru a economisi timp și bani. Am propus o soluție constituțională pentru curățarea Parlamentului: Președintele demisionează și desfăşurăm alegeri. Mai mult, dacă Igor Dodon crede că are șanse la alegeri, atunci nu are de ce să se teamă. Dacă nu își dă demisia, va trebui să răspundă în faţa cetățenilor”, a spus Sandu.