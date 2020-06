SUA: Prima inculpare la nivel federal în legătură cu revoltele din Minneapolis

Un bărbat originar din statul Illinois care a adus explozibili la manifestaţii în Minnesota a fost inculpat pentru incitare la revoltă de către autorităţile federale americane, care au anunţat prima lor punere sub acuzare de la începutul manifestaţiilor zguduie SUA, informează AFP.



Acest bărbat de 28 de ani, Matthew Lee Rupert, a făcut 500 de kilometri pentru a ajunge în sudul Minneapolis, cu intenţia de a jefui şi a provoca pagube, afirmă documente transmise luni unui tribunal federal.



Această trecere dintr-un stat în altul îi dă guvernului federal al SUA dreptul de a-l urmări penal.



Într-o înregistrare video pe care el însuşi a postat-o online, pe 29 mai, bărbatul poate fi văzut "împărţind din exploziibilii pe care îi avea asupra sa şi încurajând alte persoane să le arunce asupra forţelor de ordine", explică Ministerul american al Justiţiei.



"Am bombe, dacă unii dintre voi vor să le arunce... Tineţi, mai am... Aprindeţi-le şi aruncaţi-le", se poate auzi cum spune bărbatul, potrivit plângerii.



Nu se face nicio menţiune cu privire la simpatiile lui politice.



Sâmbătă, preşedintele republican Donald Trump şi ministrul american al justiţiei Bill Barr au explicat că vor viza grupul de extremă stânga "Antifa" pentru violenţele care au loc în timpul numeroaselor manifestaţii pentru omagierea lui George Floyd, afroamericanul ucis în urmă cu o săptămâna la Minneapolis.