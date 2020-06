Cum Pavel Filip a vrut anul trecut să fure de la Republica Moldova circa 4 mln de dolari

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Pavel Filip a pus la cale încă din 2018 o schemă de escrocherie care urmărea deposedarea Republicii Moldova de clădirea Consulatului Republicii Moldova în Odessa și a terenului aferent acesteia, evaluate total la circa 4 mln dolari, potrivit timpul.md. Planul a fost zădărnicit de schimbarea guvernării în iunie 2019, însă soarta clădirii și a terenului rămâne deocamdată incertă, iar Republica Moldova riscă în continuare să piardă milioanele de dolari. Mai jos vom descrie cu lux de amănunte cum Pavel Filip s-a folosit de funcția de premier și l-a folosit ca executor pe deputatul Vladimir Andronache, pentru a deposeda statul de un imobil cu teren aferent de 41 de ari amplasat în cea mai scumpă regiune a orașului Odessa.



Milioanele MAEIE de pe malul mării



Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene deține în proprietate o clădire în orașul Odessa, pe strada Makaro Posmitnogo 2/2 b, în una din cele mai scumpe - zona de litoral Arcadia. În clădire se află de mai mulți ani sediul Consulatului Republicii Moldova în Odessa. Statul Republica Moldova este proprietar și al terenului aferent, de 41 de ari, doar că abia în vara lui 2019 acestui teren i-a fost atribuit număr cadastral. Mai exact, până nu s-a interesat de acest teren Pavel Filip.



...în vizorul lui Filip



Pe 20 noiembrie 2018, Guvernul condus la acea vreme de Pavel Filip a emis instrucțiunea cu nr.22-06-9711, prin care a solicitat înstrăinarea prin schimb a actualului sediu al Consulatul RM la Odessa. Se întâmpla la câteva luni după ce Vladimir Andronache, la insistențele lui Pavel Filip, vizitase de mai multe ori Consulatul din Odessa, inclusiv împreună cu Carolina Andriuță, o persoană controversată din anturajul deputatului PD despre care mass-media a scris anterior că a fost implicată în mai multe scheme de corupție.



Peste câteva luni, la data de 07.02.2019, Filip, fiind șeful Guvernului creează un Grup de lucru din reprezentanții MAEIE, Ministerului Economiei și a Agenției Proprietății Publice pentru a identifica variante de clădiri pentru a face schimb. În paralel, Filip deja se ocupa de acest subiect încă din septembrie 2018. Secretarul de stat de la acea vreme, Mihai Căpățână, comunica activ cu consulul Republicii Moldova la Odessa, Sergiu Șeptelici. Acesta din urmă primește indicații de la Căpățână să coordoneze subiectul schimbului de imobile “cu Vlad și Carolina”. De menționat că Mihai Căpățână nu ar fi făcut un pas dacă nu avea aprobarea sau indicații de la Pavel Filip.



Schemă de escrocherie și trafic de influență



Pe Pavel Filip nu-l interesa casa, ci terenul de 41 de ari care este evaluat la circa 4 mln dolari și pe care, după cum vom vedea, Guvernul nu-l menționează în niciun document. Toată șmecheria acestei scheme era că cel care devine proprietarul casei, devine și proprietarul terenului, o acțiune ilicită de altfel. Iar pentru a deveni proprietar, era suficient să ai o casă la schimb, o comisie pe care s-o influențezi și, desigur, să fii prim-ministru.



Astfel, Filip, profitând de funcția de prim-ministru pune schema în aplicare. Prin Andronache, identifică o casă în orașul Odessa, pe str. Tinista 6/4 A. Din corespondența Consulului cu Andronache, pe care sursa noastră, care a solicitat anonimatul, nu vrea deocamdată s-o publice, ultimul îi raportează deputatului PD despre cum i-a dus pe membrii comisiei să vadă mai multe case, iar la final le-a arătat “casa cu pricina”, care le-a plăcut foarte mult.



“Casa cu pricina” este și recomandarea grupului de selectare și evaluare, conform raportul prezentat prim-ministrului Pavel Filip pe data de la 20.02.2019.



Pe 22 februarie 2019, Andronache cumpără imobilul de pe str. Tinista 6/4 A prin persoane interpuse, care a fost evaluat la același preț cu clădirea consulatului RM, la o compania recomandată de Carolina Andriuță. De menționat că imobilul Consulatului țării noastre în Odessa a fost evaluat la 485429 dolari, conform agenției Analitic, din Odessa. Nimic însă nu se pomenește de teren.



Peste 5 zile, pe 27 februarie 2019, Guvernul Filip adoptă o hotărâre de Guvern prin care oferă, la schimb, clădirea Consulatului Republicii Moldova în Odessa, pe clădirea de pe str. Tinysta nr.6/4-A Motivul - sediul consulatului, care era inițial parte a sanatoriului “Moldova”, se află într-o stare dezastruoasă. În hotărârea Guvernului nu se menționează însă nimic despre terenul de 41 de ari pe care este amplasat imobilul. Astfel, Pavel Filip era pe cale să devină indirect proprietarul unui teren și a unui imobil în valoare totală de circa 4 mln dolari, investind doar circa 500 mii USD.



Planul, dat peste cap de schimbarea guvernării



Filip nu reușește însă să ducă lucrurile până la capăt deoarece procedurile tehnice au durat mult în Ucraina, între timp cade guvernul condus de el, iar noul ministru de externe Aureliu Ciocoi cere abrogarea hotărârii guvernului Filip pe motiv că ar fi mai multe abateri - https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiectul_220.pdf



Ciocoi formează o nouă comisie de evaluare și atrage atenția, în special, la prețul real al imobilului pe care vrea să-l ia la schimb Republica Moldova, care este de circa 5 ori mai mic decât a fost evaluat de compania indicată de omul lui Filip - 90 de mii dolari și nu 500 mii dolari. Reiese că Pavel Filip și cei implicați în schema de escrocherie au vrut nu doar să acapareze terenul, dar și să câștige câteva sute de mii de dolari din evaluarea la un preț mult mai mare a casei de pe str. Tinysta nr.6/4-A. Totodată, Ciocoi atrage atenția că această tranzacție de vânzare - cumpărare a ridicat și suspiciuni referitoare la identitatea reală a proprietarului.



Care-i interesul lui Chicu?



Este interesant că guvernul Chicu nu a anulat până în prezent această hotărâre de Guvern, ceea ce demonstrează că și acest guvern acoperă schema fie din interese politice, fie personale. De asemenea, până acum nimeni nu a solicitat să fie investigată implicarea MAEIE și a altor instituții și persoane în această schemă de escrocherie, dar și abuzul de putere și traficul de influență exercitat de Pavel Filip în acest caz. O să vedem care vor fi acțiunile Procuraturii Generale după publicarea acestui articol. Or, în mod normal, ar trebui să se autosesizeze și să investigheze această schemă pusă la cale de fostul prim-ministru democrat.



Acest caz care nu se știe până la urmă cum se va termina arată cât de bine organizată este gruparea lui Filip, dar și cum traficul de influență și statutul de prim-ministru l-a ajutat și poate îl ajută în continuare să jefuiască Republica Moldova.