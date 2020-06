Când se va schimba vremea în Moldova? „Ne așteaptă o vară mai caldă decât anul trecut și cu mai puține ploi”

De mai bine de o săptămână, primăvara nu e primăvară, iar timpul de afară nu prea ne bucură cu maxime termice specifice lunii mai. Ploi, vânturi și temperaturi de 15 grade Celsius ziua ne fac să ne întrebăm dacă și vara va fi la fel de friguroasă.



Pentru a răspunde la această întrebare, echipa #diez a contactat Serviciul Meteorologic de Stat pentru a afla care este cauza timpului nesatisfăcător din ultimele zece zile.



„Ploile care sunt la momentul actual pentru luna mai și iunie sunt caracteristice sezonului. Acestea sunt lunile în care au loc cele mai multe instabilități ale atmosferei. Aceasta se întâmplă din cauza că ne aflăm în apropierea fronturilor atmosferice, norii sunt mai consistenți și din acest motiv Soarele nu poate pătrunde pe suprafața Pământului ca s-o încălzească. Iată de ce temperaturile sunt mai joase decât ar trebui să fie în mod normal. Aceasta se va schimba începând cu 4 iunie, când temperatura aerului va crește și vom avea temperaturi specifice verii. Pe data de 8 iunie, temperatura aerului se va ridica până la 30 de grade Celsius, fiind peste limita normală cu un grad sau două. Același lucru ne așteaptă și noaptea. În următoarele zile, încă vom avea până la 10 grade Celsius, iar până pe 8 iunie vom avea temperaturi de până la 17 grade Celsius pe timp de noapte”, a explicat Ghenadie Roșca, șeful Direcției de Prognoze Meteorologice din cadrul Centrului Meteorologic.



În acest context, am dorit să aflăm cum va fi vara din acest an. Iată ce ne-a spus Ghenadie Roșca: „E dificil de prognozat cum va fi timpul în această vară. Prognozele de sezon reprezintă 50 la 50. Am realizat o statistică și am ajuns la concluzia că această vară va fi mult mai caldă decât în mod normal și decât cea precedentă. În privința precipitațiilor, ele vor fi mai puține. Dacă la momentul actual avem ploi, în decursul următoarelor luni vom avea deficit de ploi”.