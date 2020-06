Un angajat al Primăriei Chişinău, infectat cu COVID-19

Direcţia economie, reforme şi relaţii patrimoniale a municipiului Chişinău ar putea să intre în carantină, după ce săptămâna trecută un angajat a fost diagnosticat cu COVID-19. Anunţul a fost făcut de viceprimarul Inga Ionesii, în cadrul şedinţei operative a Primăriei, relatează Mesager.

Potrivit sefului interimar al directiei, Vladimir Iermicioi, acum se investighează cine dintre colegi a intrat in contact direct cu persoana infectată, pentru a şti exact care angajati vor trebui sa intre in autoizolare pentru 14 zile. In total ar fi vorba de 10 persoane.

”Direcţia economie, practic toţi sunt la autoizolare. Sâmbătă a fost depistat că o persoană a fost infectată cu COVID. Persoana a fost în contact cu majoritatea dintre colaboratorii acestei direcţii. O să văd care o sa fie situaţia, dacă toţi o sa fie la carantină, o sa fie dificil într-o saptamână să vă prezint această informaţie”, a precizat Inga Ionesii.

Conform standardelor, autoizolarea durează 14 zile.

Până acum, în Republica Moldova au fost confirmate 8.251 cazuri de infecţie cu noul Coronavirus, dintre care 999 în regiunea transnistreană.

Bilanţul persoanelor tratate de COVID-19 a ajuns la 4.622, în timp ce un număr de 298 de persoane au pierdut lupta cu boala.