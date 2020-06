O țestoasă uriașă, cu carapace din piele, a făcut spectacol pe o plajă din Florida

O broască țestoasă de mari dimensiuni, specie pe cale de dispariție, i-a încântat pe vizitatorii aflați pe o plajă din Florida.



David Rodriguez, cercetător în broaște țestoase la University of Central Florida (UCF), a fost surprins când a văzut un grup de oameni care priveau cu mare atenție animalul gigant.



Ulterior, Kate Mansfield, profesoară asociată la UCF, a precizat că țestoasa fusese etichetată în 2016 în Juno, când a fost botezată Viena.



Aceste țestoase „Leatherback” (Dermochelys coriacea), unice în lume pentru izolația din piele pe care o au pe carapace, sunt pe cale de dispariție, după cum arată datele U.S. Fish and Wildlife Service.



Specia este una nocturnă, astfel că membrii ei nu își fac apariția la lumina Soarelui.



„Este o anomalie. Niciodată nu vezi aceste țestoase în timpul zilei. Chiar și noaptea este o șansă. A fost minunat”, a afirmat David Rodriguez, citat de Fox News.



Țestoasa, a cărei carapace măsura circa 110 cm, a făcut senzație pe plaja din Florida, astfel că mulți fotografi au ajuns la fața locului pentru a imortaliza prezența ei rară.



Aceste țestoase pot cântări până la 900 de kilograme



Membrii speciei Dermochelys coriacea pot ajunge la dimensiuni de până la 2,5 metri, în lungime, și o greutate de 900 de kilograme, potrivit specialiștilor în domeniu. Aceste cifre fac ca Viena să pară un animal mic comparativ cu suratele ei, în ciuda impresiei puternice pe care a lăsat-o oamenilor care au văzut-o.



Dieta țestoaselor care au carapacea din piele constă în special în meduze, dar mânăncă și arici de mare, calmar, crustacee, pești și alge marine.



În general, broaștele țestoase cuibăresc din martie și până în iulie, în SUA. În mod obișnuit, o femelă cuibărește de aproximativ 5- 7 ori și lasă 80 – 85 de ouă în fiecare cuib. Durata de incubație a ouălor este de 55 până la 75 de zile, iar eclozarea are loc noaptea.



Populația acestor țestoase a scăzut dramatic pe parcursul ultimilor ani, iar unii dintre factorii principali au fost consumul uman de carne și ouă, pescuitul comercial și poluarea oceanelor. Totodată, puii pot fi dezorientați de luminile artificiale din apropierea cuiburilor lor atunci când ies din ou.