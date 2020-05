Ce spun astrele azi, 31 mai

Berbec

S-ar putea sa aveti probleme cu sistemul digestiv, cu un discomfort destul de insemnat; aveti grija la alimentele pe care le consumati, in special atunci cand combinati mai multe tipuri de mancare. Se anunta o perioada agitata la locul de munca, insa este posibil ca numarul mare de responsabilitati sa va copleseasca. Mare atentie atunci cand gatiti sau manuiti obiecte fierbinti, deoarece veti fi predispusi arsurilor minore; nu va panicati daca va raniti! Aplicati o compresa rece si apoi un unguent calmant. Veti avea sansa sa va indreptati atentia catre o relatie de prietenie care s-a racit in ultima vreme.



Taur

Stresul de la locul de munca ar putea sa va afecteze relatiile cu cei dragi, daca nu reusiti sa va relaxati si sa uitati de obligatii, atunci cand petreceti timpul cu acestia. Ar trebui sa incercati sa va puneti toate actele in ordine, deoarece niciodata nu stiti cand aveti nevoie de un document; haosul in acest domeniu poate sa va aduca stres suplimentar. Daca v-ati pus in gand sa inlocuiti cafeaua cu ceaiul verde, s-ar putea sa reusiti! Veti observa ca spontaneitatea celor din juri vi se pare mai mult un defect decat o calitate necesara; aveti nevoie de echilibru si liniste in urmatoarea perioada, deci cautati sa petreceti mai mult timp cu persoane care sunt la fel de calme ca voi.



Gemeni

Nu va culcati pe o ureche la locul de munca! Este posibil sa va fi obisnuit cu rutina, insa se anunta probleme si proiecte noi, deci folositi-va de aceasta oportunitate pentru a va face remarcati. Aveti grija atunci cand interactionati cu grupul de prieteni, deoarece s-ar putea ca anumite glume facute de ceilalti sa va deranjeze foarte tare. Nu ascundeti acest lucru, ci incercati sa le explicati sincer de ce anumite cuvinte v-au ranit; tineti cont ca evitarea unei discutii deschise in acest sens poate inrautati masiv situatia. Veti gasi un sprijin constant in familia voastra in ciuda unor tensiuni, ceea ce va va determina sa fiti mai rabdatori cu acestia.



Rac

Cautati un hobby care ar putea sa va distraga atentia de la stresul din viata de zi cu zi, care sa va poata relaxa si, de ce nu, care sa va poata aduce si ceva castig. Incercati sa faceti o vizita in piata atunci cand aveti timp si bucurati-va de fructele si legumele proaspete pe care le veti gasi, la un pret mult mai bun. Acesta este primul pas spre un buget mai echilibrat, lucru de care veti avea nevoie intr-o perioada de instabilitate economica. S-ar putea sa intrati in conflict cu copiii, insa acest lucru ar fi fost usor de evitat daca erati mai rabdatori in a le explica anumite reguli. Astfel, nu puteti sa ii invinuiti pentru instinctul de a face opusul!



Leu

S-ar putea sa va simtiti nelinistiti emotional; unele lucruri vi se par ca nu sunt asa cum ar trebui. Pe de alta parte, desi exista nenumarate posibilitati atunci cand vine vorba de motiv, s-ar putea ca acesta sa fie unul neobisnuit; daca aveti o relatie nedefinita cu religia, sau daca v-ati indepartat de aceasta latura a vietii voastre, este posibil sa va simtiti neimpliniti. Nu mai luati deciziile ce privesc intreaga familie fara a va consulta partenerul, deoarece riscati sa cauzati o ruptura intre voi. Aveti grija la eventualele dureri de cap sau migrene. S-ar putea ca in familie sa dati peste alte conflicte si barfe, ceea ce va va influenta negativ starea.



Fecioara

S-ar putea sa vi se ceara ajutorul in legatura cu un proiect nou la locul de munca; aceasta va fi o oportunitate minunata pentru a invata despre o latura a companiei la care nu aveti acces, dar si un moment perfect pentru a arata ca sunteti in stare sa faceti fata provocarilor. Sarmul si personalitatea voastra va vor ajuta in urmatoarea perioada daca aveti de gand sa faceti cuceriri; insa daca ceea ce va doriti este o relatie de lunga durata, va trebui sa alegeti cu grija. Este posibil sa va doriti de mult timp sa redecorati o incapere din locuinta, insa tineti cont de faptul ca astfel de proiecte necesita un bugest substantial si timpul necesar.



Balanta

Daca nu ati reusit pana acum sa faceti niste economii, s-ar putea sa fiti nevoiti sa cereti ajutorul cuiva drag pentru a rezolva o serie de probleme de natura financiara. Veti avea parte de o relatie foarte buna cu copiii si de nenumarate oportunitati de a petrece mai mult timp impreuna; aceasta relatie se poate imbunatati considerabil. Renuntati la unele prietenii daca acestea se dovedesc a fi o sursa de stres sau suparare; nu este nimic gresit in a va pune sanatatea mentala inaintea celor ce nu va inteleg. S-ar putea sa va fie greu sa va abtineti de la anumite alimente nesanatoase, insa incercati sa fiti mai stricti atunci cand vine vorba de portie.



Scorpion

S-ar putea ca parintii vostri sa va impresioneze placut atunci cand va vor spune ca se mandresc cu ceea ce ati reusit pana acum. Aceasta lauda va veni la momentul perfect, deoarece este posibil ca in ultima vreme sa duceti lipsa de incredere de sine. Ar trebui sa fiti mai ambitiosi la locul de munca, altfel, riscati sa va pierdeti rolul in favoarea unui coleg care isi da tot interesul pentru a se face remarcat. Incercati sa vorbiti mai bland cu copiii sau alte persoane tinere din familie, chiar si atunci cand nu puteti cadea de acord asupra unui subiect; cu siguranta exista unele diferente de gandirie intre voi si generatia mai tanara, asa ca trebuie sa va adaptati acestui fapt.



Sagetator

Desi veti fi norocosi zilele acestea, nu luati decizii importante fara a va consulta cu un specialist sau macar cineva drag; astazi poate fo o zi reusita, daca gasiti acea rezonanta pozitiva care sa va ajute in acest sens. S-ar putea sa scapati in sfarsit de o relatie care va facea nefericiti si va dadea batai de cap, insa veti simti nevoia sa fiti singuri in urmatoarea perioada, departe de orice eveniment social. Se anunta schimbari la serviciu; este posibil ca o parte din personal sa fie concediat; desi este putin probabil sa faceti parte din grupul respectiv, ar trebui sa va ganditi din timp la un plan B. Veti fi predispusi la accidente usoare, deci aveti grija!



Capricorn

Ar trebui sa incercati lucruri noi, cum ar fi un nou fel de mancare atunci cand iesiti in oras la restaurant; rutina nu va ajuta in aceasta perioada si poate chiar sa va distruga instinctul creativ. Veti avea o relatie foarte buna cu partenerul in aceste zile. S-ar putea ca cineva din afara cercului de prieteni sa incerce sa va influenteze in legatura cu una din relatiile voastre; nu va lasati inselati de povestile intr-adevar ingrijoratoare. Incercati sa deschideti subiectul cu persoana in cauza pentru a scapa de orice dubiu. Nu veti avea parte de prea mukt succes daca va doriti sa va organizati biroul, insa perserverati.



Varsator

S-ar putea ca o situatie de la locul de munca sa va dea batai de cap, insa vina va fi doar a voastra; daca va tratati colegii precum niste prieteni apropiati si in timpul programului de lucru, ierarhia din companie va deveni un subiect de cearta, iar animozitatile vor impiedica, la modul foarte serios, activitatea de zi cu zi. Este posibil sa fiti tot mai preocupati de problemele financiare, insa familia va reusi sa va aduca pe drumul cel bun – sau macar sa va calmeze. Astfel, cei din familie vor fi o influenta pozitiva chiar si atunci cand stresul pare sa va doboare. Daca sunteti invitati la o petrecere, aveti grija la consumul de alcool pentru a evita sa starniti o problema cu ficatul.



Pesti

Nu mai lasati totul in voia sortii, ci incercati sa actionati atunci cand puteti si cand va doriti. De exemplu, e posibil sa se apropie ziua de nastere a unui prieten foarte drag; ati putea lua chiar voi initiativa organizarii unei petreceri surpriza. Aveti insa grija la buget, deoarece s-ar putea sa treceti printr-o perioada nesigura din punct de vedere financiar. Nu urmati sfaturile unei singure persoane, ci incercati sa cereti parerea celor dragi si sa va formati o opinie proprie in urma acestor discutii; daca dati dovada de independenta, veti fi luati in serios mai des. Va trebui sa dati dovada de multa maturitate la locul de munca.