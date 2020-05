O nouă misiune la bordul epavei Titanic a fost aprobată. Ce încearcă să recupereze cercetătorii

Un judecător a decis săptămâna aceasta că o companie de salvare își poate duce mai departe planul de a recupera telegraful folosit la bordul Titanic pentru a trimite semnale de alarmă în timp ce se scufunda.



Compania RMS Titanic, Inc. are de gând să trimită un vehicul operat de la distanță (ROV) în apartamentul Marconi. Acesta este locul din care operatorii au trimis semnale folosind codul Morse pentru a cere ajutorul după ce nava s-a izbit de un iceberg, în urmă cu 108 ani.



Judecătorul a decis că telegraful are destulă „valoare istorică, educațională, științifică și culturală” pentru a justifica expediția.



„Dacă nu era acest radio, niciun semnal de alarmă nu ar fi fost trimis, nimeni nu ar fi supraviețuit și poate că nu am fi găsit niciodată nava Titanic”, a spus Bretton Hunchak, președintele companiei RMS Titanic, Inc.



Deciza instanței a anulat un ordin din 2000 care interzicea companiei să taie prin coca navei. Totuși, 20 de ani mai târziu, există temeri că dacă expediția nu va avea loc în curând, nu va mai fi posibilă niciodată.



„Ce este ironic e că nava se deteriorează exact în locul în care se află apartamentul Marconi. Ne temem că tot ce este acolo va fi pierdut în curând”, a mai spus Hunchak, potrivit ScienceAlert.



O echipă deja se pregătește pentru misiunea care va avea loc la sfârșitul lunii august sau la începutul lui septembrie. Totul depinde și de evoluția pandemiei de COVID-19.



Cum recuperezi un radio aflat la 4 kilometri sub apă



Vehiculul operat de la distanță va fi controlat de operatori aflați pe o barcă. Aceasta va pluti deasupra locului în care se află epava.



Operatorii vor trimite vehiculul până la navă, vor localiza și vor intra în Marconi, iar apoi vor face fotografii cu ajutorul unui instrument specializat atașat la ROV pentru a recupera telegraful.



Robotul ar putea fi nevoit să taie o parte din Marconi pentru a ajunge la telegraf. Decizia recentă dată de instanță permite pentru prima oară extragerea unei părți din navă.



Totuși, Hunchak a declarat că misiunea va încerca pe cât posibil să nu perturbe nava Titanic. „Există multe găuri în acoperiș și este posibil să ajungem unde trebuie dacă vom avea un instrument îndeajuns de mic”, a adăugat acesta.



Telegraful Marconi și alte artefacte de pe Titanic



Aceasta nu este prima misiune subacvatică a companiei RMS Titanic, Inc. Compania a avut drepturi de salvare pentru epavă încă din anii 1980. În trecut a mai extras peste 5.000 de farfurii, partituri, decorațiuni și alte artefacte de pe epavă. Toate expedițiile au fost conduse de ROV.



Însă telegraful Marconi ar putea oferi noi detalii despre mesajele pe care Titanic le-a trimis și primit înainte să lovească acel iceberg, precum și semnalele de alarmă trimise în timp ce se scufunda.



În jur de 1.500 de oameni au murit în urma accidentului.



Alte grupuri s-au opus unor astfel de misiuni și au cerut în schimb ca epava să fie protejată. Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică (NOOA) din SUA este una dintre acele organizații.