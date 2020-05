Iată ce se întâmplă dacă pui o bucată de lămâie lângă pat

Toată lumea ştie că lămâile ne aduc beneficii datorită nivelului ridicat de vitamina C. Dar ce alte proprităţi mai puţin cunoscute au?



Adăugăm lămâie în ceai şi o folosim ca să tratăm răcelile sau când gătim. Cu toate acestea, există şi alte proprităţi incredibile ale lămâilor.



Află ce beneficii poate aduce lămâia dacă o aşezi lângă pat:



În sfârşit te vei relaxa

Aroma citricelor calmează sistemul nervos, reduce anxietatea şi ajută la ameliorarea tensiunii după o zi grea. Dacă nu ai ulei esenţial de lămâie, foloseşte o bucată de lămâie.



Concentrarea şi atenţia ţi se vor îmbunătăţi

Inhalând aroma sa în fiecare zi, lămâia te ajută să devii mai concentrat, iar activitatea mentală şi memoria se îmbunătăţesc.

Chiar şi la serviciu, oamenii fac mai puţine greşeli dacă există miros de lămâie în încăpere.



Starea te de dispoziţie se îmbunătăţeşte

Uleiul esenţial de lămâie este un remediu dovedit pentru depresie. Acesta este motivul pentru care, dacă ai încercat toate căile de atac, dar nu te-au ajutat, trebuie să acorzi atenţie acestui fruct!



Aerul va fi curăţat de germeni

Lămâia nu numai că are o aromă plăcută, dar are şi proprietăţi antibacteriene.

Curăţă bine aerul din cameră.



Ajută în hipertensiunea arterială

Mulţi oameni suferă de hipertensiune, iar lămâia poate ajuta şi aici. Mirosul ei scade tensiunea arterială.



Insectele nu te vor mai deranja

Furnicile, muştele, ţânţarii şi alte insecte nu vor rămâne într-o casă care miroase a lămâie. Şi nu va trebuie să cheluieşti bani pe produsele chimice concepute pentru această problemă. Pentru un efect şi mai mare, înfige cuişoare în bucăţile de lămâie.