Angela Merkel doreşte ca Europa să îşi asume mai multe "responsabilităţi" în lume

Cancelarul german, Angela Merkel, a îndemnat Europa, miercuri, să îşi asume mai multe "responsabilităţi" în lume şi, în acelaşi timp, şi-a exprimat regretul că relaţiile cu Statele Unite sunt "diferite de ceea ce am sperat", în special în problema mediului, notează AFP.



"Trebuie să depunem un efort extraordinar pentru a face faţă acestei provocări extraordinare (a noului coronavirus), însă doresc mai mult: doresc ca Uniunea Europeană, mai ales pe timp de criză, să dea dovadă de solidaritate mondială şi să îşi asume mai multe responsabilităţi", a declarat cancelarul german în faţa Fundaţiei Konrad Adenauer (KAS).



Germania va prelua de la 1 iulie preşedinţia prin rotaţie a Uniunii Europene. Angela Merkel, care va părăsi puterea în 2021, a prezentat în faţa KAS liniile generale ale proiectelor pe care UE le va derula până la sfârşitul anului, în plină criză sanitară, economică şi socială.



"Pandemia va antrena o intensificare a conflictelor şi problemelor existente în numeroase locuri şi va constitui o provocare pentru capacitatea Uniunii Europene în domeniul politicii externe şi de securitate", a explicat ea.



"Un motiv în plus pentru a apăra valorile pe care le avem în UE - solidaritate, democraţie, libertate, apărarea demnităţii fiecărei fiinţe umane", a subliniat Angela Merkel.



"Europa poate ieşi din criză mai puternică decât a intrat", a adăugat cancelarul german, la câteva ore după prezentarea de către Comisia Europeană a unui plan european de relansare în valoare de 750 de miliarde de euro, care mai trebuie adoptat de statele membre.



"Partenerul cel mai important al Europei sunt Statele Unite, dar parteneriatul este diferit de ce dorim, mai ales în problema mediului", şi-a exprimat Angela Merkel regretul, fără să insiste asupra subiectului.



De asemenea, cancelarul german a apreciat că UE are un "interes strategic" să păstreze dialogul cu China, în pofida contestării actuale din Hong Kong, unde principiul "o ţară, două sisteme" trebuie să continue, în opinia sa.



Relaţia cu Rusia va trebui şi ea "să ocupe" preşedinţia germană, a continuat Angela Merkel.



"Baza acestui demers nu poate fi decât înţelegerea faptului că, în relaţiile internaţionale, nu se aplică legea celui mai puternic, ci forţa legii", a subliniat cancelarul.



Ea a acuzat Moscova că "sprijină regimuri marionetă în unele părţi din estul Ucrainei şi că atacă democraţiile occidentale, inclusiv Germania, cu mijloace hibride".