Fără să fie atât de băgat în seamă precum alte tipuri de uleiuri, cel de măceșe are proprietăți nebănuite. Pe lângă faptul că este un aliat al frumuseții, mai este și un prețios remediu pentru sănătate. În concluzie, uleiul de măceșe este prea bun ca să stea ascuns.



Povestea de succes a uleiului de măceșe a început în timpul celui de-al doilea război mondial. Modestul fruct a fost în multe situații salutar, în așa vremuri tulburi. Englezii au preparat cu el sirop medicinal și l-au folosit ca leac pentru multe afecțiuni – în principal digestive – dar și pentru întărirea sistemului imunitar.



Obținut prin presarea la rece a semințelor fructului, uleiul de măceșe este o bogăție de vitamine (A, C, D și E), antioxidanți și acizi grași esențiali. Singura pretenție pe care o are, pentru a nu-și pierde proprietățile, este să fie ținut la frigider. Sau măcar departe de o sursă de căldură și lumină. Iată toate avantajele pe care le oferă folosirea lui.



Uleiul de măceșe este prea bun ca să stea ascuns



- Stimulează sistemul imunitar – fiind o bogată sursă de vitamina C (100 g de măceșe conțin atâta vitamina C cât un kilogram de portocale), uleiul de măceșe este un aliat al sistemului imunitar și un redutabil combatant al infecțiilor;



- Combate problemele digestive – este recomandat în cazurile de tranzit intestinal rapid, grețuri și intoxicații;



- Util în afecțiunile hepatice și combaterea paraziților intestinali;



- Ajută la reducerea durerii și a inflamațiilor cauzate de artroză – folosit cu regularitate, adăugat în cada cu apă, diminuează intensitatea durerilor.



- Este adjuvant în hipercolesterolemie şi în prevenirea aterosclerozei, a afecțiunilor rinichilor și vezicii urinare.



- Previne formarea calculilor renali.



- Este tonic cardiovascular și ajută la menținerea permeabilității și elasticității capilarelor.



- Grăbește vindecarea rănilor, zgârieturilor și arsurilor. Îmbunătățește aspectul eczemelor și cicatricilor.



- Excelează în estomparea cearcănelor, hidratării pielii, iluminării tenului, eliminării micilor imperfecțiuni și atenuării ridurilor fine. Are proprietatea de a nu lăsa pielea grasă sau lipicioasă, făcându-l astfel potrivit atât pentru tenul uscat cât și pentru cel gras.



- Este ideal pentru îmbunătățirea aspectului părului uscat și degradat, grație conținutului de provitamina A.