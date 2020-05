Ce spun astrele azi, 25 mai

Berbec

Ati putea profita zilele acestea de o organizare mai buna, chiar daca acest lucru va parea un efort in plus; aveti nevoie de o metoda de actiune, care sa va ajute sa va eficientizati activitatile. Incercati sa fiti cat mai calmi in interactiunile cu colegii, care s-ar putea sa incerce sa va provoace. Desi incercarile lor vor fi inofensive, veti fi mult mai sensibili la astfel de critici si s-ar putea sa reactionati intr-un mod puternic. Un alt mediu prielnic conflictelor ar putea fi in familie, in special daca sunteti nevoiti sa petreceti mai mult timp impreuna in ultima vreme. Aveti grija si de sanatatea voastra, deoarece s-ar putea sa observati un disconfort la nivelul rinichilor.



Taur

Incercati sa inlocuiti carnea grasa cu cea de peste si consumati mai multe fructe si legume; o astfel de schimbare va fi benefica pentru sanatatea voastra, dar ar putea sa ii inspire si pe cei din jur sa urmeze un stil de viata mai sanatos. Nu trebuie sa exagerati in acest sens, dar este excelent daca luati initiativa de a adopta obiceiuri care sa va mentina starea de sanatate. Mare atentie atunci cand folositi calculatorul, in special daca lucrati cu fisiere importante. Asigurati-va mereu ca aveti mai multe copii, insa in locuri diferite! Nu asteptati ca un conflict sa devina o adevarata problema in viata voastra, ci incercati mai degraba sa cautati un compromis si sa va cereti scuze.



Gemeni

Este o perioada potrivita pentru a va lasa de fumat in caz ca va doriti sa scapati de acest viciu, insa s-ar putea ca unele din simptome sa va dea batai de cap; sau sa puneti capat unui alt viciu care poate sa va afecteze serios starea de sanatate. Tendinta de a planui fiecare aspect ar putea sa va opreasca din a va trai viata; incercati sa lasati unele lucruri sa decurga de la sine si veti observa ca sunteti mai putin stresati. S-ar putea ca noi oportunitati sa apara in viata profesionala – chiar daca cei din jur se arata sceptici, aveti incredere in instinctul vostru. Nu va asteptati ca partenerul sa va inteleaga orice rabufnire sau sa accepte scuzele atunci cand este prea tarziu.



Rac

Se anunta o perioada buna in viata amoroasa, deci s-ar putea sa fiti tentati sa faceti anumite schimbari, cum ar fi o noua tunsoare sau un nou parfum. Atunci cand lucrati, tindeti sa uitati de lumea din jur si, din aceasta cauza, sa nu fiti partenerii potriviti pentru conversatie. S-ar putea ca cineva drag sa aiba nevoie de sprijinul vostru, deci nu tratati intalnirile cu ceilalti cu superficialitate. Este timpul sa uitati de ceea ce s-a intamplat in trecut, in special daca este vorba de lucruri ce nu pot fi schimbate; nu are rost sa va ocupati gandurile cu astfel de probleme care, oricum, sunt batute in cuie. Daca alegeti sa va ganditi la viitorul vostru, veti fi mult mai relaxati.



Leu

Nu va lasati calcati in picioare in cercul de prieteni, chiar daca acestia sustin ca tachinarile lor sunt inofensive; exista unele persoane care, sub pretext de gluma, intind coarda mai mult decat este normal. Aveti aptitudinile necesare pentru a solicita mai multe responsabilitati la locul de munca. Nu va faceti griji, o astfel de cerinta nu este un semn de impertinenta, ci dovada ca sunteti angajati pe care cei din jur se pot baza. S-ar putea sa existe tensiune in viata de cuplu, iar tentatia de a petrece mai putin timp impreuna va fi mai mare; acest lucru nu va rezolva problema. Ar trebui sa fiti mai stricti cu bugetul vostru, in special daca planuiti o calatorie, in viitorul apropiat.



Fecioara

Astazi veti avea mai multa incredere de sine; datorita unei atitudini pozitive, veti rezolva conflictele imediat. Calmul va face mult mai bine si elimina stresul inevitabil in situatii tensionate. Aveti pareri bine definite, iar ceilalti va admira pentru acest lucru. Mai mult, s-ar putea ca cineva din familie sa va ceara sfatul in legatura cu o decizie importanta; daca sunteti intimidati de aceasta responsabilitate, ati putea cere parerea cuiva din afara familiei, pentru obiectivitate. Atentie la eventualele probleme de sanatate; programati-va la doctor daca simtiti ca ceva nu este in regula. Se anunta o intalnire importanta la locul de munca, care ar putea sa decida viitorul carierei.



Balanta

Daca doriti sa avansati in cariera, trebuie sa incercati sa fiti mai sociabili; conteaza foarte mult sa faceti o impresie buna persoanelor din industria in care lucrati. Atunci cand aveti nevoie de un sfat, s-ar putea ca un prieten la care nu va asteptati sa va inteleaga perfect situatia; acest lucru va va face sa va simtiti mult mai bine si va va da incredere in voi insiva. In sfarsit lucrurile se vor calma si in familie, unde atmosfera a fost una tensionata in ultima vreme. Conflictele sunt obisnuite, in special intre generatii, insa s-ar putea ca ultima intamplare sa va ajute sa comunicati mult mai bine cu ceilalti. Nu va ganditi mereu la varianta cea mai negativa dintre scenariile posibile.



Scorpion

Emotiile voastre puternice va vor dicta reactiile in aceste zile; ar trebui sa stati cat mai departe de situatii care stiti sigur ca ar putea sa va supere. S-ar putea ca tentatia voastra sa fie sa stati departe si de cei dragi pentru a evita un conflict; desi nu este o idee rea, ar trebui sa petreceti mai mult timp in compania persoanelor care stiu cum sa va calmeze. Pe de alta parte, trebuie sa va ganditi ca lucrurile nu se rezolva de la sine si ca, ignorandu-le, ati putea face chiar mai rau. Este posibil sa fiti predispusi la probleme cu stomacul. Daca aceasta nu este prima data cand suferiti de ceva asemanator, s-ar putea sa fie vorba de o forma mai grava a unei vechi probleme.



Sagetator

Veti gasi diverse metode prin care puteti face un mic profit, asa ca nu trebuie sa va faceti probleme din cauza finantelor; nu uitati sa va alocati si timp liber pentru a-l petrece impreuna cu familia. S-ar putea ca unul din copii sau un frate mai mic sa va ingrijoreze, insa situatia nu va fi la fel de grava pe cat va imaginati; este foarte important sa ramaneti calmi. Atunci cand trebuie sa luati o decizie importanta, incercati sa cereti sfatul partenerului, in special daca situatia ar putea sa ii priveasca; chiar daca stiti deja raspunsul, partenerul va fi recunoscator pentru sansa de a discuta despre viitorul vostru.



Capricorn

S-ar putea ca cei din jur sa va sfatuiasca cu privire la cariera voastra, sa va ofere tot felul de variante posibile, insa nu sunteti obligati sa le urmati sugestiile; daca sunteti siguri de decizia voastra, nu ii lasati pe ceilalti sa va dezorienteze. Se va ivi posibilitatea de a calatori in afara tarii pentru o perioada indelungata, insa nu toata lumea din jur va reactiona pozitiv la aceasta oportunitate. Incercati sa inlocuiti a doua ceasca de cafea cu ceai verde sau apa cu lamaie; aceasta schimbare ar putea sa va ajute tonusul si dantura; este posibil ca dintii sa fie mai sensibili in ultima vreme, iar substantele puternice ii vor afecta.



Varsator

S-ar putea sa gasiti o noua sursa de inspiratie, care va fi urmata de tot felul de schimbari pozitive; este bine sa incercati sa vedeti, pe cat posibil, partea buna a lucrurilor. Nu uitati sa respectati planurile deja facute cu cei dragi! Daca aveti de gand sa renuntati la un angajament, ar trebui sa o faceti din timp pentru a nu cauza probleme celorlalti. S-ar putea sa dati peste o carte buna, pe care nu o veti putea lasa din mana pana nu o terminati. Incercati sa nu va lasati ghidati de emotii atunci cand interactionati cu colegii de serviciu; daca reusiti sa ramaneti calmi pe parcursul intalnirilor, atmosfera de la locul de munca va fi una buna.



Pesti

Incercati sa nu va simtiti vinovati atunci cand va aparati drepturile sau principiile, deoarece acesta este singurul mod prin care puteti sa va asigurati ca cei din jur va respecta; mergeti pe drumul vostru si incercati sa faceti ceea ce este mai bine pentru voi. Este recomandabil sa mancati mai putine alimente grase, deoarece ficatul vostru ar putea fi usor marit. Daca ati simtit un discomfort in ultima vreme, ar trebui sa va programati la doctor pentru a primi un regim potrivit. S-ar putea sa refuzati sa cereti ajutorul unui membru al familiei, deoarece considerati ca acesta ar putea fi un semn de slabiciune; daca aveti incredere in persoana respectiva, nu este nimic gresit in a va arata vulnerabili.