Nouă pași despre cum să-ți protejezi banii de pe card când faci cumpărături online

Zilnic, ne ciocnim cu diverse restricții, incomodități și realități din cauza situației epidemiologice din întreaga lume. Situația a afectat puternic atât viața socială, cât și domeniul de comerț, proprietarii magazinelor direcționându-și masiv activitatea în regim online. Cumpărăturile prin internet sunt rapide și comode, dar și riscurile în acest caz sunt mult mai mari.



Unde putem întâlni pericolul?



Riscul apare în timpul cumpărăturilor pe paginile web, aplicații mobile sau desktop cu utilizarea portmoneului electronic, internet banking-ului sau celui mobil. Instrumentul principal folosit de infractorii cibernetici este phishing-ul. De la începutul pandemiei de coronavirus, specialiștii STISC au atenționat despre atacurile și înșelăciunile hoților informatici la nivel global, astfel atenționând publicul larg despre pericolul eminent de obținere a datelor confidențiale precum: date de acces pentru aplicații de tip bancar, aplicații de comerț electronic sau informații referitoare la carduri bancare.



Cum să ne protejăm de phishing și de alte tipuri de escrocherii cibernetice făcând cumpărături? În acest context, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică vă oferă câteva măsuri de precauție ce trebuie luate în cazul achizițiilor pe Internet.



#1. Folosiți-vă doar de dispozitivele personale. Pentru cumpărături online, conectați-vă la internet banking sau mobile banking doar de pe calculatorul, tableta sau smartphonul personal. În mod obligatoriu, setați-le o parolă.



#2. Nu accesați linkurile din mesajele electronice primite de la entități necunoscute. Chiar dacă mesajul a fost primit de la o persoană sau organizație cunoscută, nu vă grăbiți să îndepliniți cerințele descrise în acestea. Este posibil că infractorii cibernetici au obținut datele de acces ale acestora și atentează la banii dumneavoastră.



#3. Protejați-vă împotriva virușilor. Un antivirus bun mereu are integrate module de protecție împotriva phishing-ului și a programelor malițioase.



#4. Este important să faceți cumpărături online doar de pe site-uri securizate, care sunt criptate cu protocolul SSL (Secure Sockets Layer). Acestea trebuie să înceapă cu „https://” în loc de „http://”, iar în bara de adresă să apară afișată imaginea unui lacăt închis.



#5. Mereu verificați câmpul de adrese ale navigatorului. Uneori, puteți fi readresat către o pagină web de phishing chiar de pe site-ul oficial al unei organizații.



#6. Odată ce ați finalizat cumpărăturile și vă pregătiți pentru check out (plată), este esențial să acordați atenție datelor cerute de magazinul respectiv. Așadar, nu oferiți mai multe informații personale decât este nevoie. În general, magazinele online nu cer IDNP-ul, data nașterii sau alte informații pentru a efectua o tranzacție.



#7. Alegeți magazine și servicii online cunoscute. Analizați recenziile despre acestea, oferite de alți utilizatori. Cel mai bine ar fi să consultați câteva site-uri cu recenzii independente.



#8. Utilizați sistemul de achitări sigure. Când sunteți redirecționați către pagina de plată, căutați logourile programelor MasterCard SecureCode sau Verified by Visa. Aceste programe, cu ajutorul tehnologiei 3D-Secure, vă protejează suplimentar în timpul cumpărăturilor online.



#9. Nu comunicați nimănui codul PIN sau codul de securitate al cardului (CVV2 sau CVC2) – trei cifre din spatele cardului, lângă locul pentru semnătură. Nici angajații băncii nu sunt în drept să vă solicite aceste informații. Dacă cineva încearcă să le afle, puteți fi siguri că este vorba de un infractor cibernetic.