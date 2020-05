Viaţa ascunsă a pisicii tale. Un studiu arată de ce ar trebui să o ţii mereu în casă

Ştim că pisicile nedomesticite reprezintă o problemă imensă pentru viaţa sălbatică – în Australia, pisicile sălbatice ucid peste 3 miliarde de animale în fiecare an. Pisicile au jucat un rol important în majoritatea extincţiilor de mamifere din Australia începând cu 1788, iar momentan reprezintă un motiv principal pentru care cel puţin alte 123 de specii sunt pe cale de dispariţie.



Totuşi, pisicile domesticite pot face şi ele ravagii. O nouă analiză a fost întocmită în urma a 66 de studii diferite privind pisicile domesticite şi impactul acestora asupra populaţiei animalelor sălbatice australiene.



Rezultatele sunt de-a dreptul uimitoare. În medie, fiecare pisică domesticită ucide 186 de reptile, păsări şi mamifere în fiecare an, majoritatea acestora fiind specii native Australiei.



Împreună, cifrele ajung undeva între 4.400 până la 8.100 de animale pe km2 anual pentru suprafaţa locuită de pisicile domesticite, scrie ScienceAlert.



Aşadar, dacă ai o pisică şi vrei să protejezi sălbăticiunile din jurul locuinţei, ar trebui să o ţii închisă în casă. În Australia, 1.1 milioane de pisici domesticite sunt ţinute în permanenţă în case. Cele 2.7 milioane de pisici rămase – 71% din toate pisicile – sunt lăsate să hoinărească şi să vâneze în voie.



Mai mult, pisica ta ar putea să iasă din casă şi fără să ştii. Un studiu de monitorizare din Adelaide a descoperit că din cele 177 de pisici pe care stăpânii lor le credeau cuminţi în casă pe timpul nopţii, 69 (39%) ieşeau pe furiş în căutare de noi aventuri nocturne.



Pisicile din mediul urban



În medie, o singură pisică sălbatică ucide 748 de reptile, păsări şi mamifere în fiecare an – de patru ori mai mult decât o pisică domesticită. Totuşi, pisicile sălbatice şi cele domesticite cutreieră zone foarte diferite.



Pisicile „de apartament” sunt limitate la oraşe şi localităţi. În aceste zone, pot fi găsite în jur de 40 – 70 pisici hoinărind pe km2.



Astfel, chiar dacă fiecare pisică domesticită ucide mai puţine animale faţă de una sălbatică, densitatea urbană ridicată duce la un bilanţ destul de mare. Pentru fiecare km2, pisicile domesticite omoară anual de 30 – 50 ori mai multe animale decât pisicile sălbatice.



Mulţi dintre noi ne dorim să vedem specii sălbatice native trăind armonios în oraşe şi localităţi. Dar o astfel de privelişte ar putea fi compromisă de acest nivel extraordinar de ridicat de prădare. Totodată, populaţia umană este în creştere şi duce la o extindere continuă a oraşelor.



Multe specii native de animale nu au rate ridicate de reproducere aşa că nu pot supravieţui în aceste condiţii. Mizele sunt mari în special pentru viaţa sălbatică din zonele urbane.



Ce pot face stăpânii de animale



Singura modalitate de a-ţi împiedica pisica să distrugă viaţa sălbatică este să o ţii în locuinţă în permanenţă. Noţiunea că o dietă bogată în carne o va descuraja să mai vâneze este doar un mit. Chiar şi pisicile cărora nu le este foame vor vâna.



De asemenea, există şi beneficii ale statului în casă. Pisicile care sunt ţinute în casă sunt protejate de accidentări, precum şi împerechere nedorită. Pisicile care sunt lăsate să iasă din casă se bat deseori cu alte pisici.



În plus, pisicile care ies din casă sunt mai predispuse riscului accidentelor rutiere. Potrivit Humane Society din SUA, pisicile de casă trăiesc de până la patru ori mai mult decât cele lăsate să plece şi să vină după cum doresc.



Nu în ultimul rând, pisicile de casă au un risc mai mic de infectare cu boli pe care le pot transmite şi oamenilor. Spre exemplu, boala toxoplasma gondii, pe care o poartă pisicile, poate cauza defecte de naştere şi pierderea sarcinii la oameni.