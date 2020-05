Țara cu 7 decese declarate oficial este acuzată că-şi îngroapă morţii de COVID-19 pe ascuns: "Mi-au îngropat bunicul imediat"

Autorităţile statului Nicaragua sunt acuzate că ascund bilanţul real al epidemiei de coronavirus, informează The Guardian.



Oficial au fost anunțate 25 de îmbolnăviri de COVID-19 şi 7 decese, însă organizaţiile independente vorbesc despre inmormântări pe ascuns şi transporturi de pacienţi în miez de noapte. Organizaţiile independente contrazic bilanţul oficial al autorităţilor, de 25 de îmbolnăviri şi 7 decese, afirmând că este vorba, în realitate, despre 1.200 bolnavi şi cel puţin 233 decedaţi, scrie Mediafax.



The Guardian scrie că spitalul German-Nicaraguan din capitala Managua este singurul desemnat să primească bolnavii de COVID-19, însă accesul în unitatea medicală a fost restricționat de forțele armate, membri familiilor pacienților și jurnaliștilor fiindu-le interzis accesul.



Publicația britanică prezintă mărturia Anei Gabriel Bermudez, care afirmă că autorităţile i-au spus că bunicul său, Jose Torres, a murit din cauza "unor probleme respiratorii". "Au susţinut încontinuu că nu este COVID-19, ci alte "probleme respiratorii". Dar dacă nu a fost COVID-19, atunci de ce l-au îngropat direct și au permis accesul a doar doi membri ai familiei la înmormântare?", a spus aceasta.



Mai mulți medici și angajați din sistemul de sănătate susțin că decesele de COVID-19 sunt atribuite hipertensiunii arteriale, diabetului sau bolilor respiratorii, iar victimele sunt luate și îngropate în mijlocul nopții.



Aceste înmormântări rapide includ sicrie sigilate și cadavre învelite în folii de plastic - așa cum recomandă autoritățile în cazul morților de COVID-19, însă aceste decese nu se adaugă statisticilor.



Civil Society COVID-19 Observatory notează că bilanţul real al îmbolnăvirilor este de peste 1.200 pacienţi şi 233 decedaţi. Această organizaţie a publicat o scrisoare expediată de 700 de medici.



Preşedintele din Nicaragua, Daniel Ortega, a susţinut constant că epidemia de coronavirus este sub control şi a refuzat să ia măsuri restrictive, în timp ce soţia sa, Rosario Murillo, care este şi vice-preşedinte, a spus că acuzaţiile sunt "fake news". Rosario Murillo i-a numit "extratereştri" pe cei care susţin că autorităţile ascund bilanţul real: "Oamenii ăia trăiesc în altă galaxie, într-o bulă mentală a lor, de aia vin cu astfel de minciuni", a spus ea.



Daniel Ortega a condus Nicaragua, ca lider al Frontului Sandinist de Eliberare Naţională între 1979 şi 1990. El a redevenit preşedinte în 2007 şi deţine funcţia şi în prezent.