Ce spun astrele azi, 19 mai

Berbec

In aceasta perioada, va veti simti atrasi de noi experiente si hobbyuri, insa nu lasati acest lucru sa va distraga atentia de la responsabilitatile din viata de zi cu zi; va veti trezi, la un moment dat, coplesiti de ele si nu e de dorit acest lucru. Nu se anunta schimbari la locul de munca, ceea ce s-ar putea sa va indispuna; este timpul pentru o noua rutina! Nu va faceti griji daca apar tensiuni in familie, deoarece acestea ar putea incuraja un dialog cu cei dragi, in special astazi. Relatia cu prietenii va fi in continuare armonioasa; un prieten apropiat s-ar putea sa va surprinda placut si sa isi dovedeasca loialitatea. Astazi ar trebui sa stati departe de utilaje grele.



Taur

Se anunta o perioada instabila din punct de vedere financiar, insa veti trece peste aceasta cu succes daca sunteti prudenti in investitiile facute; de regula, sunteti stransi la punga, iar, pe perioada acestei zile, ar fi bine sa tineti si mai strans de acest principiu, pentru a pastra lucrurile intr-o stare de normalitate. Prietenia cuiva va fi pusa la incercare, insa s-ar putea sa fiti dezamagiti. S-ar putea sa aveti probleme cu dantura, in special cu gingiile. Daca acestea par inflamate, ar trebui sa schimbati rutina periajului sau sa va programati pentru un control. Daca nu aveti un loc de munca stabil, s-ar putea sa se iveasca o oportunitate pentru un post la care nu v-ati gandit initial, dar pentru care sunteti perfecti.



Gemeni

S-ar putea ca un conflict cu un prieten sa duca la sfarsitul relatiei de prietenie, ceea ce va va influenta negativ in urmatoarele zile. Este posibil ca aceasta intamplare sa va determine sa puneti la incercare toate celelalte relatii din viata voastra, insa acest lucru nu este necesar; nu tentati soarta mai mult decat este prudent. Astazi este posibil sa suferiti de o migrena puternica; daca acest lucru se intampla tot mai des in ultima vreme, s-ar putea ca motivul sa fie o alta problema de sanatate. Nu uitati sa va tineti telefonul aproape de voi, deoarece s-ar putea sa primiti o veste importanta de la un membru al familiei.



Rac

Aveti tendinta sa spuneti primul lucru care va trece prin minte, insa aceasta poate foarte usor sa devina un defect, in special la locul de munca. Chiar daca este necesar sa criticati munca altcuiva, incercati sa o faceti intr-un mod diplomat; nu va doriti sa aveti in preajma voastra si alte persoane cu atitudini ostile. Astazi ar trebui sa evitati orice mijloc de transport in comun, in special in timpul orelor de varf; caldura si numarul mare de oameni ar putea sa va induca emotii negative puternice. S-ar putea sa dati peste o veche cunostinta care nu v-a putut da uitarii; ramane de vazut daca aceasta atentie din partea lor va flateaza.



Leu

Daca va aflati intr-o relatie, se anunta o perioada nesigura si dificila, cel mai probabil din cauza propriilor sentimente. Un conflict puternic pe care refuzati sa il rezolvati ar putea sa duca la sfarsitul relatiei, insa partenerul va va face probleme atunci cand va doriti sa comunicati deschis; anumite lucruri spuse ar putea sa deranjeze, poate tocmai pentru ca reflecte un adevar dureros. Nu va aruncati asupra proiectelor de lunga durata, deoarece nu va veti putea concentra asupra detaliilor; riscati sa acceptati o provocare care se va dovedi fara sanse de succes. Petreceti mai mult timp cu familia si veti observa o schimbare pozitiva in starea de spirit.



Fecioara

Daca impartiti locuinta cu parintii sau alti membrii ai familiei, s-ar putea ca in aceasta perioada sa simtiti o nevoie acuta de independenta. Astrele vor fi favorabile daca va decideti sa faceti o schimbare in acest sens, deoarece va aflati in echilibru si din punct de vedere financiar. Nu va obositi cu relatiile care sufera constant de probleme, in special cu oameni de care deja v-ati indepartat; uneori, singurul lucru pe care il puteti face este sa mergeti mai departe. Veti avea parte de o perioada armonioasa si la locul de munca, unde s-ar putea sa se iveasca oportunitatea unui nou rol; acceptati noile responsabilitati, numai daca sunteti siguri ca puteti face fata.



Balanta

S-ar putea ca un conflict cu cineva drag sa aduca la lumina anumite defecte pe care nu le-ati constientizat in trecut; ar putea fi destul de dureros sa recunoasteti, insa acesta poate fi un punct important catre remedierea situatiei. Nu faceti promisiuni cuiva drag doar pentru incurajare, in special daca stiti sigur ca nu le veti putea realiza; s-ar putea ca persoana respectiva sa va testeze loialitatea. Este posibil sa dati peste o suma mare de bani din partea familiei; aceasta ar putea fi un cadou sau chiar o mostenire surpriza de la o ruda indepartata. Daca va doriti un rol de manager la locul de munca, este important sa fiti cat mai rabdatori, chiar si atunci cand un coleg face o greseala.



Scorpion

Aveti grija cui ii impartasiti secrete, in special daca persoana respectiva ar putea profita atunci cand imaginea voastra este pusa in pericol; unele cunostinte ar putea sa nu aiba scrupule in a folosi informatii in propriul lor folos. Daca un proiect va da prea mult batai de cap si va afecteaza emotional, dar si financiar, ar trebui sa ii puneti capat. Aveti tendinta sa traiti in trecut, ceea ce ii va face pe cei dragi sa se indeparteze de voi. S-ar putea sa fiti pusi intr-o situatie dificila de catre cineva din familie; nu lasati aceasta experienta sa afecteze relatia cu lumea din jur. Fiti foarte atenti la semnele unei probleme cu dantura, deoarece acestea pot fi dificile.



Sagetator

Daca ati iesit dintr-o relatie de curand, s-ar putea ca amintirile sa va tina in loc; daca nu reusiti sa va distantati de vechea relatie, ar trebui sa cautati o activitate ce v-ar putea distrage atentia, precum un nou hobby sau chiar o calatorie in afara orasului. Nu refuzati incercarile celorlalti de a va include in activitatile de grup, deoarece aveti nevoie de sprijinul cuiva drag in perioada urmatoare. S-ar putea ca fiecare durere sa va ingrijoreze, insa nu va ganditi mereu la ce este mai rau si, cel mai important, nu cereti un diagnostic persoanelor din jur; analizati obiectiv si situatia voastra psihica, pentru ca anumite disconforturi fizice pot sa provina dintr-o stare psihica afectata.



Capricorn

In aceste zile s-ar putea sa fiti cautati de o persoana pe care ati intalnit-o recent si care va poate oferi indrumari pretioase intr-o problema care va macina de multa vreme. Se anunta relatii de prietenie armonioase, in special cu persoanele care se afla sub semnele zodiacale de la polul opus. Desi nu ar trebui sa acceptati orice sugestie de proiect, nu il luati pe “nu” in brate! Pentru a simti succesul de pe urma unui lucru bine facut, este necesar sa va asumati unele riscuri. S-ar putea ca astazi sa ajungeti la doctor in urma unei infectii, deci aveti grija la primele semne de boala; utilizati echipamentele periculoase cu multa grija. Se anunta conflicte in familie, in special cu cei mici.



Varsator

Daca cineva drag s-a intors de curand din strainatate, s-ar putea ca experienta lor sa fie un imbold pentru voi cu vedere la o schimbare de cariera sau stil de viata. Daca v-ati pus in gand sa renuntati la un viciu, ar trebui sa actionati imediat; cu cat veti trage mai mult de timp, cu atat va fi mai dificil sa incepeti. Nu va asteptati ca toata lumea sa trateze o relatie de prietenie la fel; chiar daca pentru voi aceasta presupune loialitate si sinceritate, s-ar putea ca cei din jur sa va dezamageasca prin alegerile facute. Incercati sa nu puneti la suflet criticile aduse de un parinte sau frate; chiar daca stilul vostru de viata este diferit, el nu trebuie argumentat.



Pesti

S-ar putea sa fiti interogati la locul de munca, insa nu va panicati! Perspectiva voastra va fi necesara in rezolvarea unui conflict in care nu sunteti direct implicati. Desi vor exista oportunitati pentru a face o schimbare, s-ar putea ca starea de sanatate sa va puna la incercare; inainte sa incepeti un nou proiect, incercati sa va ingrijiti mai bine de somnul vostru, dar si de dieta. Daca aveti nevoie de ajutorul unui prieten vechi, nu va folositi de o alta scuza; cel mai bine ar fi sa fiti sinceri, lucru ce va fi apreciat de persoana respectiva. Veti avea parte de ajutorul dorit, dar veti putea relua o veche prietenie in acelasi timp.