Covid-19: Sunt sigure măștile de protecție făcute acasă? Ce spun medicii

Penuria de măști de protecție îi forțează pe mulți să se descurce pe cont propriu. Cât de bune sunt, însă, cele făcute acasă?



Stocurile reduse de materiale de protectie s-au epuizat de pe piata inca dinaintea epidemiei de Covid-19. In multe cazuri, personalul medical a fost nevoit sa reutilizeze mastile, desi acestea sunt de unica folosinta, iar in cazurile extreme este nevoit sa lucreze chiar si fara masca.



In presa si pe retelele de socializare au aparut numeroase relatari despre persoane care isi confectioneaza mastile pe cont propriu.



Dar cat de sigure sunt acestea si cine ar trebui sa le poarte?



Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA (CDC) a emis o serie de masuri pentru a optimiza stocurile de masti. Potrivit unui comunicat emis de aceasta autoritate, mastile de protectie confectionate acasa, inclusiv bandanele si esarfele, ar trebui sa fie utilizate doar ca ultima varianta, scrie Mind Body Green.



Cat de eficiente sunt mastile facute acasa



„Mastile realizate acasa nu sunt considerate adecvate, intrucat capacitatea lor de a proteja personalul din domeniul sanatatii nu este cunoscut.

Trebuie sa procedati cu prudenta cand luati in considerare aceasta optiune”, recomanda CDC.



Pe de alta parte, daca ai luat virusul sau ai in grija pe cineva diagnosticat cu Covid-19, mastile artizanale si esarfele sunt o optiune mai buna decat nimic.



„Mastile facute acasa sau esarfele pot opri picaturile din respiratia ta, daca esti bolnav”, explica Dr. Amy Shah.

„Insa nu este necesara in mod deosebit o protectie daca nu esti bolnav”, precizeaza ea.



Pe langa mastile confectionate pe cont propriu, CDC recomanda sa folosesti o protectie pentru toata fata, inclusiv pentru ambele laturi ale capului, cuprinzand si obrajii.



Cine trebuie sa poarte masca?



Conform CDC, daca nu esti bolnav, nu este nevoie sa porti masca. „Stocurile de masti pentru fata pot fi insuficiente si ar trebuie pastrate pentru sistemul medical”, se arata in comunicatul citat. Insa cum unii oameni pot fi asimptomatici sau pot avea simptome moderate, poate fi dificil sa-ti dai seama cine este bolnav si cine este sanatos.



Nici autoritatile americane nu sunt convinse ca ar trebui sa poarte masca doar cei care sunt diagnosticati pozitiv. „Grupul de urgenta inca discuta daca trebuie sa schimbam recomandarile despre mastile de protectie”, a declarat Medicul Deborah Birx, coordonatoarea grupului de la Casa Alba pentru gestionarea epidemiei de coronavirus.



„Trebuie sa ne asiguram mai intai ca angajatii din sistemul sanitar au masti”, precizeaza Dr. Amy Shah.

Mastile artizanale trebuie spalate



Daca iti faci si folosesti masti artizanale de protectie, medicul Bindiya Gandhi recomanda sa le speli regulat si sa continui sa te speli des pe maini. Totodata, trebuie sa eviti sa-ti asezi masca si apoi sa atingi alte parti ale corpului pentru a preveni raspandirea virusului. „Eliberam picaturi cand vorbim, cantam si strigam – nu trebuie neaparat sa stranutam sau sa tusim”, explica Shah.



Cea mai buna masura de protectie ramane, insa, izolarea. Stand acasa, departe de ceilalti, este cel mai sigur mod de a tine la distanta noul coronavirus. Fie ca ai sau nu masca, continua sa respecti distantarea sociala, recomanda Mind Body Green.