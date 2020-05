Donald Trump ameninţă că va rupe relaţiile cu Beijingul

Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că nu doreşte, "pentru moment", să vorbească cu omologul său chinez Xi Jinping, ameninţând chiar să întrerupă "orice relaţie" cu Beijingul din cauza atitudinii acestuia faţă de noul coronavirus, potrivit Agerpres, care citează AFP.



"Am o relaţie foarte bună cu el, dar pentru moment nu vreau să-i vorbesc", a declarat Trump într-un interviu pentru Fox Business Network.



Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de incapacitatea Chinei de a controla propagarea noului coronavirus, apreciind că pandemia în curs este susceptibilă să pună sub semnul întrebării acordul comercial între cele două prime puteri economice mondiale, conform Reuters.



Epidemia de COVID-19 s-a declanşat în decembrie la Wuhan, în China, şi a început să se răspândească într-un moment în care Washingtonul şi Beijingul au semnat în ianuarie acordul comercial aşa-numit "faza 1", prezentat atunci ca un mare succes de către preşedintele SUA.



"Sunt foarte dezamăgit de China", a insistat el în interviul menţionat, conform Reuters.



De câteva săptămâni, Donald Trump acuză autorităţile chineze că au disimulat amploarea epidemiei, apărută la sfârşitul anului 2019 în oraşul Wuhan şi că au facilitat astfel propagarea sa.



Beijingul dezminte şi afirmă că a transmis cât mai rapid posibil toate informaţiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi altor ţări, între care SUA.



"Ei nu ar fi trebuit să lase asta să se întâmple. Am încheiat un acord comercial formidabil şi acum afirm că nu mai este acelaşi lucru. Cerneala pe document abia se uscase când a venit epidemia", a spus Trump.



Acordul parafat în ianuarie de China şi SUA prevede ca Beijingul să crească cu cel puţin 200 miliarde de dolari (185 miliarde de euro) în doi ani ani importurile sale de bunuri şi servicii americane. În contrapartidă, Washingtonul urmează să reducă taxele vamale impuse produselor chineze importate de SUA de la începutul conflictului între cele două ţări.



Un cotidian chinez apropiat puterii a relatat recent că unii consilierii ai autorităţilor de la Beijing sugerează ţinerea unor noi negocieri, ba chiar o anulare a acordului.



Donald Trump a reiterat la Fox Business Network că nu este interesat de o renegociere.



Întrebat despre diferitele măsuri de retorsiune pe care le-ar putea avea în vedere împotriva Chinei, el a ameninţat: "Există multe lucruri pe care le-am putea face. Am putea rupe orice relaţie", potrivit AFP.



"Dacă am face-o, ce s-ar întâmpla?", a continuat Trump. "Dacă am rupe orice relaţie, s-ar economisi 500 miliarde de dolari", a mai spus preşedintele american.



În timp ce serviciile de informaţii americane au conchis că noul coronavirus nu a fost nici creat, nici modificat genetic de om, şeful diplomaţiei SUA, Mike Pompeo, a apreciat la începutul lunii că există numeroase elemente care dovedesc că virusul provine dintr-un laborator de virusologie chinez.



În interviul acordat Fox Business Network, înregistrat miercuri, Donald Trump evocă mai mult gestionarea epidemiei de către China decât originea virusului, notează Reuters.



"Avem multe informaţii şi ele nu sunt favorabile. Fie că acesta provine dintr-un laborator sau de la lilieci, el vine din China şi ei ar fi trebuit să-l oprească. Ar fi putut să-l oprească la sursă, dar a scăpat de sub control", a insistat Donald Trump.