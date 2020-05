Țările cu cea mai curată apă de la robinet din lume. Câte țări sunt din Europa

Se spune că apa de la robinet nu este potabilă și conține multe elemente chimice nocive, de aceea oamenii apelează la filtre pentru apă pentru a reduce riscurile de îmbolnăvire. Cu toate acestea, în lume există câteva țări unde poți să bei apa direct de la robinet, fără să o filtrezi. Iată șapte dintre acestea.



# Elveția

Elveția are una dintre cele mai curate ape din lume grație poziționării geografice, dar și a politicilor de mediu. Țara are un nivel ridicat de precipitații care, combinate cu topirea ghețarilor de pe teritoriul ei, înseamnă mai multă apă decât are nevoie populația. În plus, guvernul elvețian își protejează apele și mediul de zeci de ani; n-o să vezi un gunoi pe stradă, nici măcar în orașele mari precum Geneva sau Zurich.



# Canada

Deși este mult mai mare decât Elveția, Canada are una dintre cele mai curate ape de la robinet din lume. Asta în primul rând pentru că cererea este mult mai mică decât pot resursele țării, care sunt foarte multe, să ofere, pentru că densitatea populației este mică. În plus, orașele din Canada au un proces foarte strict de filtrare a apei care este furnizată de la robinet, scrie green-report.ro.



# Noua Zeelandă

Ca și Elveția și Canada, Noua Zeelandă este puțin populată, iar munții au ghețari care se topesc în lacuri cu apă limpede și curată. Unii spun că apa de la robinetele din Noua Zeelandă este la fel de curată precum ai bea-o dintr-o sticlă în unele părți ale lumii. Poți să bei direct din multe dintre lacurile țării, care sunt într-un număr mai mare decât în multe alte locuri de pe pământ.



# Singapore

Nu te-ai aștepta ca în sud-estul Asiei să găsești un loc unde apa de la robinet este curată, însă pentru Singapore este mai mult o necesitate, decât un idealism. Fiind o țară foarte mică, de mărimea Los Angelesului, dar în care trăiesc mai mult de cinci milioane de locuitori, apa curată de la robinet este una dintre cele mai importante resurse.



#Germania

Germania are o istorie bogată în ceea ce privește politicile de protejare a mediului și va fi prima țară de dimensiuni mari care își va alimenta rețeaua electrică cu energie verde. Ca și primele țări din listă, apa curată de la robinet provine din lacurile curate și de la topirea zăpezii de pe versanți. Mai mult, guvernul face publice analizele apei de la robinet, astfel încât cetățenii să știe ce consumă.



# Țările scandinave

Norvegia și Suedia, în special, dar și Danemarca sunt pe primele locuri în topul cu cea mai curată apă din lume, ca și aerul și pământul, de altfel.

Vecina Țărilor Scandinave, Finlanda, filtrează apa naturală de multe ori înainte ca ea să ajungă la robinet, astfel încât unii localnici spun că aceasta e mai bună decât apa îmbuteliată.



# Marea Britanie

Când te gândești la Regatul Unit, automat îți vine în minte Londra, dar ea nu are ce căuta pe această listă. În schimb, zonele rurale din nordul Angliei, Scoției și a Țării Galilor sunt bogate în lacuri curate, care sunt o resursă importantă pentru o mare parte din țară. În plus, Marea Britanie este una dintre țările din lume unde plouă cel mai mult, ceea ce înseamnă că resursele sale se refac constant.