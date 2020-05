7 lucruri pe care ți le spune părul despre sănătatea ta

Părul nu este destinat exclusiv pentru a-ți încadra chipul și a desăvârși un look interesant, ci poate da multe indicii despre alimentație sau diferite afecțiuni de care suferi.



Poate credeai că părul este util numai pentru a realiza coafuri deosebite și ai grijă de el pentru a te asigura că arăți mereu impecabil, dar aspectul lui poate trage semnale de alarmă cu privire la starea ta de sănătate. Nu trebuie să te gândești că este izolat de restul organismului, ci funcționarea normală a celorlalte organe, precum și tipul de alimente pe care îl consumi se vor reflecta în aspectul podoabei capilare. Dezvăluie carențele nutriționale, ce-ți lipsește din ritualul de îngrijire și dacă iei anticoncepționale sau nu.



Iată ce indicii îți oferă părul despre sănătate:



1. Ar trebui să folosești mai des protecția solară

Ai părul uscat și se rupe ușor? Gândește-te cât de mult timp petreci în aer liber. O expunere prelungită la soare, indiferent de anotimp, va usca și deteriora părul, mai ales dacă este blond sau alb. De asemenea, dacă ai părul rar, cresc șansele de arsuri la nivelul scalpului.

Poartă o pălărie cu boruri largi pentru a preveni efectele negative.



2. Consumi prea multe alimente procesate

Dacă ai observat că părul are un aspect tern sau devine tot mai fin este cazul să-ți analizezi dieta. Un consum frecvent de alimente procesate nu va furniza nutrienții necesari pentru un păr mătăsos, care strălucește din orice unghi. În lipsa unui meniu care conține o cantitate suficeintă de vitamine și minerale organismul va prioritiza inima și alte organe vitale, iar părul nu va primi deloc substanțele nutritive de care are nevoie. Cel mai bine este să te orientezi spre alimente colorate, în principal fructe și legume. Dacă îți crește părul foarte încet este posibil să ai o deficiență de proteine. Consumă cel puțin două porții de proteine pe zi provenite din ouă, carne slabă de pui, curcan sau vită, pește, tofu, cereale integrale, semințe și nuci.



3. Perfecționismul tău începe să scape de sub control

Ai ajuns să-ți smulgi părul din cap în momentele frustrante? În urma studiilor realizate de psihiatri s-a ajuns la concluzia că, atunci când persoanele perfecționiste nu-și pot respecta standardele extrem de exigente încep să se răzbune pe gene, sprâncene și păr. Mai bine învață să te relaxezi decât să rărești părul din cauza enervării.



4. Ai probleme cu dantura

Perosanele care suferă de mutații ale keratinei vor avea fire de păr cu o morfologie diferită de cea normală. Pe acest fond poate apărea alopecia de tip anagen, caracterizată prin smulgerea foarte ușoară a firelor de păr.

Keratina este baza atât pentru un păr puternic, cât și pentru smalțul dentar. Dacă există mutații nu numai părul va avea de suferit, ci și smalțul va deveni mai poros, fiind mai susceptibil la acțiunea nocivă a bacteriilor și la apariția cariilor. Dacă ai fost diagnosticată cu o astfel de mutație este indicat să fii extrem de vigilentă cu igiena dentară, folosind ața dentară zilnic și mergând mai des la consult.



5. Ești foarte stresată

În mod normal îți cad între 80 și 100 de fire de păr pe zi, dar dacă observi că deodată părul îți cade mult mai des ar putea fi vorba despre acțiunea factorilor psihologici. Stresul, depresia, sarcina sau orice altă boală care se prelungește pot determina căderea accentuată a părului.

Din fericire această problemă este reversibilă, dar poate fi destul de greu să-ți dai seama ce anume a cauzat căderea părului pentru că efectele negative nu sunt vizibile decât după 3-6 luni de când a avut loc evenimentul declanșator.



6. Ești în perioada de adaptare la o nouă metodă de contracepție

Pe măsură ce organismul tău se adaptează la doza de hormoni din pilulele contraceptive părul poate deveni fin, uscat și își va pierde din strălucire. Vei observa acest lucru mai ales dacă îți vopsești părul des.

Din moment ce părul uscat absoarbe culoarea mai repede, vei avea rezultate diferite chiar dacă utilizezi aceeași nuanță. Având în vedere faptul că pilulele anticoncepționale pot cauza rărirea părului, este recomandat să discuți cu mediul tău despre alternative în cazul în care ai o predispoziție genetică spre această problemă.



7. Ar trebui să dai mai multă importanță sănătății oculare

Indiferent dacă blondele se distrează mai mult sau nu, important este să știe că trebuie să-și protejeze ochii împotriva efectelor nocive ale razelor solare. Persoanele cu părul blond și ochii albaștri produc mai puțină melanină față de cele brunete. Astfel, blondele sunt mai expuse degenerescenței maculare, principala cauză a orbirii persoanelor de peste 50 de ani. Indiferent ce culoare au ochii tăi este indicat să-i protejezi purtând ochelari de soare.