Cum să-ți speli masca textilă de protecție pentru a te apăra de COVID-19

Să speli periodic masca textila este la fel de important ca și a o purta. Ideal ar fi să o cureți după fiecare utilizare.



Autoritatile medicale din Europa si din Statele Unite recomanda acum ca fiecare persoana sa poarte masca de protectie cand iese din casa. Dar, pe masura ce mastile devin tot mai cautate, iar stocurile sunt inca limitate sau epuizate, suntem nevoiti sa folosim mastile de mai multe ori, asa ca trebuie sa stim cum sa le pastram si, daca sunt refolosibile, cum sa le curatam, noteaza Refinery29.



Sa speli periodic masca textila este la fel de important ca si a o purta.

Ideal ar fi sa o cureti dupa fiecare utilizare, spune Dr. Shoshana Ungerleider, medic si fondatoare a platformei End Well.



Circuitul mastii in casa



Mai multe studii arata ca acelasi tip de virus care poate provoca COVID-19 poate ramane pe masca de protectie chiar si sapte zile, asa ca este esential sa stii cum sa o cureti.

Departamentul de Sanatate Publica din California (CDPR) recomanda sa ai un sac sau o cutie in care sa tii masca pana cand o speli.



Potrivit Centrului Pentru Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), mastile din material textil pot fi spalate la fel ca hainele: in masina de spalat. „Sapunul si apa fierbinte omoara virusul, asa ca spala-le asa cum speli de obicei rufele. E o idee buna sa ai mai multe masti ca sa le poti spala”, spune Dr.

Myiesha Taylor, medic de urgente in South Lake, Texas.



CDPR recomanda ca mastile sa fie spalate cu detergent si apa fierbinte, apoi bagate in uscatorul de rufe.



Expertii medicali sugereaza sa eviti sa-ti atingi fata si sa-ti speli mainile dupa ce ai atins mastile ca sa le bagi in masina de spalat. Dr. Taylor spune ca atunci cand vii acasa, trebuie sa-ti scoti masca si hainele imediat dupa ce ai intrat, ca sa eviti raspandirea virusului pe suprafetele din locuinta.



Intrucat studiile au aratat ca noul coronavirus poate rezista pe obiecte de la cateva ore pana la cateva zile, iar in anumite conditii poate ramane suspendat in aer, este bine sa-ti schimbi hainele imediat cum intri in casa.



Masca nu face minuni



Taylor spune ca este important sa te asiguri ca masca este bine asezata cand o porti; daca trebuie sa o asezi constant, atunci este ineficienta. Mastile care nu acopera complet gura si nasul ori sunt zgariate sau rupte si cele care nu stau pe fata sau au gauri nu ar trebui purtate, avertizeaza specialistii.



„Este important ca oamenii sa realizeze ca mastile din material textil nu sunt neaparat protective pentru cei din jur. Virusul poate patrunde cu usurinta prin masca textila. E mai mult pentru a pastra germenii pentru tine, daca esti bolnav sau asimptomatic”, explica Taylor.



Mastile au menirea de a opri picaturile respiratorii, astfel incat acestea sa nu-i infecteze pe ceilalti, nu neaparat de a filtra aerul pe care il respiri. „Cel mai bun mod de a preveni infectia este sa stai acasa”, spune Dr. Shoshana Ungerleider.



Potrivit CDC, mastile sa fie purtate „in locurile publice, acolo unde pastrarea distantei sociale este dificila” (de exemplu, in magazine, farmacii).



De asemenea, nu ar trebui sa folosim masti medicale, stocurile de astfel de produse fiind foarte limitate si importante pentru angajatii din spitale care au mare nevoie de ele. Intrucat mastile confectionate acasa pot ajuta la protectia contra coronavirusului, este important ca mastile cu grad mare de protectie sa fie pastrate pentru personalul medical care lupta direct cu epidemia de COVID-19, scrie Refinery29.



Cea mai buna protectie: stai acasa!



Dr. Myiesha Taylor spune ca este important sa intelegem ca mastile nu ofera o protectie completa contra infectarii „pentru ca oamenii sa nu capete un fals sentiment de siguranta”. „Daca intelegi ca masca este pentru protejarea celorlalti, realizezi ca esti expus riscului”, subliniaza ea.



Asadar, mai importante decat masca sunt celelalte masuri de protectie: sa stam acasa cat mai mult posibil si sa ne spalam pe maini.