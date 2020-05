O nouă teorie: ciupercile ar putea salva omenirea

Un student în inginerie mecanică din Vermont, a crezut mereu că ciupercile pot schimba modul în care sunt fabricate o serie de produse folosite zi de zi. Mai mult, el este convins că ciupercile ar putea salva lumea, fiind cei mai mari chimiști ai naturii.



Eben Bayer este convins că miceliul – rețeaua de țesuturi care formează corpul multor ciuperci – ar putea fi o excelentă alternativă ecologică pentru carne. Potrivit teoriei sale, din acestea se poate obține inclusiv un produs care să semene foarte bine cu slănina și să fie foarte convingător. Tânărul nu este însă singurul care crede în puterea ciupercilor, pe care ani de zile le-a cultivat în lădițe, sub patul lui. Mai sunt și alte voci care susțin că acestea pot revoluționa nu numai industria alimentară ci și cea a materialelor de construcție sau cea textilă. Că într-o bună zi am putea purta haine fabricate din acestea și că ar putea înlocui și plasticul. Și că, tot ele, ar putea fi soluția contra poluării, fiind capabile să „devoreze' deșeurile. Susținătorii acestor teorii spun că structura unică a miceliilor și proprietățile chimice, combinate cu faptul că ciupercile sunt ușor de cultivat și se găsesc în toată lumea, le fac ideale pentru diferite domenii. Un singur lucru este momentan relativ greu de observat: care este impactul lor asupra solului.



'Aprofundarea puterilor pe care le au, combinată cu progresele tehnologice – în special din genetică – a dus la o explozie de interes pentru modul în care ciupercile pot fi folositoare omului și mediului', a declarat Peter McCoy, fondatorul unui grup de lucru pe această temă. „Pentru prima dată în istoria omenirii înțelegem și putem lucra cu aceste organisme într-un grad mai mare decât a fost posibil vreodată', a mai spus el.



Oamenii de știință dintr-un laborator londonez lucrează în prezent la dezvoltarea de noi tulpini de ciuperci, expunându-le la stimuli precum niveluri diferite de lumină sau umiditate. În acest proces, cunoscut sub numele de evoluție direcționată, ciupercile cresc rapid și creează noi enzime. Atunci când structura lor pare a fi utilă pentru diferite întrebuințări, ciupercile sunt clonate și dezvoltate în continuare. Din astfel de ciuperci se produce, printre altele, un material de izolație. Acesta va fi disponibil pe piață în această vară, fiind alternativa celui sintetic, care este greu de reciclat și este periculos pentru sănătate pentru că emite compuși organici volatili ce pătrund în clădiri. Materialul de izolație din micelii, chiar dacă va fi mai scump este mai rentabil, pentru că are o conductivitate termică mai mare decât cel convențional.