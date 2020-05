Coronavirus: Bilanţul deceselor în SUA trece de două mii, pentru a treia zi consecutiv

În Statele Unite ale Americii pentru a treia zi consecutiv bilanţul deceselor provocate de coronavirus trece de 2000. Casa Albă este în alertă după ce a fost confirmat un prim caz de Covid-19. Este vorba de un angajat din anturajul lui Donald Trump. În Europa, Spania şi Italia raportează peste 200 de morţi, iar Franţa înregistrează mai mult de 170. Situaţia rămâne critică în Marea Britanie cu peste 500 de decese. Rusia confirmă aproape 10.700 de infecţii în ultimele 24 de ore, relatează Moldova 1.



Persoana infectată de la Casa Albă este un membru al Marinei americane, detaşat pentru a avea grijă de Donald Trump. Liderul american a spus că nu a fost infectat. Doar că, în urma acestui incident, va fi testat zilnic pentru COVID-19 şi nu săptămânal, cum se întâmpla până acum.



„Am fost testat atât ieri, cât şi azi, iar rezultatul a ieşit negativ. Mike Pence a fost şi el testat, iar rezultatul a fost tot negativ. Am avut un contact destul de redus cu acest domn. Ştiu cine e, e un om bun, dar nu prea am avut contact cu el”, a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.



În Statele Unite, cel mai recent bilanţ indică aproape 77.000 de morţi şi 1 milion 300 de mii de îmbolnăviri. Medicii din New York au anunţat că peste 60 de copii au fost spitalizaţi cu un sindrom posibil asociat COVID-19.



„Părinţii trebie imediat să se adreseze la medic când apar primele simptome care sunt asemănătoare cu boala Kawasaki”, a menţionat Oxiris Barbot, comisarul pentru sănătate New York.



Cazuri similiare au fost raportate şi la copiii din Marea Britanie. Într-un spital din Regat un bebeluş care a fost despistat cu Coronavirus la naştere a fost externat după 37 de zile în aplauze.



În Regat în acest weekend premierul ar urma să anunţe când ridică măsurile de carantină.



În Italia scade numărul deceselor, dar şi al cazurilor active. Viaţa în Peninsulă pare tot mai degajată, pieţele s-au deschis din nou, magazinele, plajele, unele atracţii turiste, iar din 18 mai bisericile vor relua slujbele cu public. Totodată cercetătorii italieni au anunţat că au dezvoltat primul vaccin din lume care poate neutraliza coronavirusul în celulele umane



„Este cel mai avansat stagiu de testare a unui posibil vaccin creat în Italia. Am văzut cantitatea de anticorpi indusă şi acum vedem că sunt capabili să blocheze virusul. Vom desfăşura teste pe oameni în cursul verii”, a spus Luigi Aurisicchio, producătorul vaccinului.



Spaniolii intenţionează să redeschidă plajele pentru scăldat pe 20 iunie, până atunci au loc amenajări special pentru a se respecta distanţa socială.



În acest separeu improvizat de 9 metri vor sta doi oameni, ceea ce este chiar mai bine decât recomandă specialiştii, păstrarea distanţei de 2 metri”, a preczat Telmo Marten, primarul oraşului San Xenxo.



Franţa va relaxa de luni unele restricţii. Harta ţării a fost împărţită în trei regiuni - verzi, portocalii şi roşii. Şi restricţiile vor fi ridicate în mod diferit.



„Cei vulnerabili trebuie să se protejeze mai bine. Măsurile de precauţie nu vor fi anulate. Trebuie să ne asigurăm că ne putem trăi viaţa şi cu acest virus”, a spus Eduard Philippe, prim-ministrul Franţei.



Se redeschid centerele comerciale, saloanele de frumuseţe, dar mai puţin restaurantele, barurile vor şi parcurile. Totodată frontierele Franţei rămân închise până pe 15 iunie. În schimb, se deschid porţile instituţiilor de învăţământ.



Primele ţări din UE care îşi deschid graniţele şi permit libera circulaţie, în contextul pandemiei sunt Letonia, Lituania şi Estonia, începând din 15 mai. Cetăţeniii vor putea circula liber între cele trei ţări.



Moscova şi alte regiuni din Rusia sunt în a şasea săptămână de izolare. Bilanţul zilnic de contaminări creşte alarmant. Situaţia cea mai gravă este în capitală, iar previziunile sunt sumbre se aşteaptă ca numărul îmbolnăvirilor să ajungă la aproape 300 de mii. În aceste momente la Moscova se contruieşte un spital pe o suprafaţă de 35 de mii de metri pătraţi, iar primarul a anunţat că odată cu relaxarea măsurilor din 12 mai, în capitală vor fi impuse mai multe resticţii



„Începând din 12 mai, regulile în transporturile în comun vor fi înăsprite: toate persoanele vor trebui să poarte măşti şi mănuşi", a declarat Serghei Sobyanin, primarul Moscovei.



Rusia este pe locul cinci în lume la numărul de contaminări, cu aproape 188 de mii. Peste 1700 de oameni au murit.