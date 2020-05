Un nou pol politic se prefigurează în Parlament

Ultimele mișcări pe arena politică moldovenească, destul de timide inițial, dar care iau turații în ultima perioadă de timp creează un nou pol politic în Republica Moldova, care, la moment, devine deja a doua forță parlamentară, cu mari șanse de a se consolida ca forță în cazul unor alegeri parlamentare anticipate.



Debarcarea Partidului Democrat de la guvernare în vara anului 2019 crease un vid politic enorm - un eșichier foarte larg și anume centru-dreapta și centru-stânga spectrului politic, cu un bazin electoral imens. Apropierea Partidului Democrat de PSRM, spre sfârșitul toamnei trecute, care a culminat cu alianța formală dintre cele două partide nu a fost în măsură să consolideze rândurile democraților. Dimpotrivă, o bună parte a electoratului formațiunii s-a simțit trădat, de unde și plecările din PDM, care, vedem, în ultimele zile se transformă într-o adevărată avalanșă.



Plecarea celor câțiva deputați din PDM și crearea grupului „Pro Moldova” nu au fost privite cu prea mare atenție la început, fiind comentate mai degrabă ca neînțelegeri cu noua conducerea a formațiunii și lupta pentru putere în interiorul partidului. Cu alte cuvinte, renumita „rânză moldovenească”.



Se dovedește însă că noul grup are intenții politice serioase, până la a deveni liderul activ al opoziției moldovenești.



Anunțul făcut de „Pro Moldova” privind inițiativa de creare a unui bloc anti-guvernamental, care a coincis, cel mai degrabă nu întâmplător, cu plecarea a încă 4 deputați PDM ar putea deveni începutul sfârșitului coaliției majoritare PSRM-PDM, care, în acest caz, va fi chiar mai scurtă decât PSRM-ACUM. Din blocul anti-guvernamental a anunțat că face parte și Partidul ȘOR, ceea ce, matematic înseamnă că devine a doua forță politică parlamentară, iar Partidul Democrat rămâne practic înjumătățit, slăbit și la un pas de a se destrăma în totalitate.



Noua forță politică are un potențial electoral masiv. Grupul „Pro-Moldova” este în măsură să acopere vidul creat pe centru-dreapta, pe care la lăsat PDM după crearea coaliției cu PSRM, iar cealaltă latură a blocului - Partidul Șor are mai multe șanse acum să se ia la harță cu PSRM pentru electoratul de stânga, foarte numeros, dar dezamăgit de guvernarea socialistă și de Igor Dodon pentru rateurile din ultimul timp, dar și pentru slăbiciunea de care a început să dea dovadă, începând cu anularea creditului rusesc și terminând cu o posibilă dispariție a coaliției majoritare și căderea guvernului pe care îl susține.