Ce spun astrele azi, 6 mai

Berbec

Veti observa, in urmatoarea perioada, ca sunteti de o sensibilitate aparte, care va va ajuta in orice proiect care necesita o doza de creativitate. Nu va lasati descurajati de criticile celor din jur, ci mai degraba incercati sa vedeti ceva constructiv in acestea si sa le folositi in avantajul vostru. Se anunta inceputul unei relatii frumoase, insa natura acesteia variaza; indiferent de situatie, este bine ca aveti posibilitatea sa intalniti pe cineva cu care sa puteti fi pe aceeasi lungime de unda. Evitati mancarea procesata si foarte grasa, deoarece s-ar putea sa observati un disconfort la nivelul ficatului. Fructele si legumele de sezon sunt optiunea cea mai buna.



Taur

Este posibil sa treceti printr-o experienta inedita, ce va avea un scop educativ; veti invata sa fiti mai rabdatori si toleranti cu cei din jur, iar acest lucru va fi de mare ajutor, atat in plan personal, cat si in plan profesional. S-ar putea ca familia voastra sa fie pusa la inercare de un conflict exterior, insa acesta poate fi usor rezolvat daca alegeti sa comunicati sincer si deschis. Vor aparea dificultati si la locul de munca, unde veti fi insarcinati cu o responsabilitate mare; incercati sa ascultati cu atentie orice sfat care va este oferit. Daca ati observat un disconfort marit dupa fiecare masa, este posibil sa gasiti cauza in consumul ridicat de zahar.



Gemeni

S-ar putea sa existe conflicte in familie deoarece refuzati sa admiteti atunci cand gresiti. Nimeni nu este perfect, iar cei din jur se vor stradui mult sa va faca sa intelegeti acest lucru. Aveti grija atunci cand consumati carbohidrati; este posibil sa observati o usoara intoleranta la gluten. Astazi veti fi irascibili; fiti foarte prudenti atunci cand conduceti, deoarece nervii v-ar putea afecta dexteritatea, precum si capacitatea de concentrare atat de necesara. Lasati-va copiii sa isi exprime parerea fara nici o teama pentru a mentine o relatie cat mai armonioasa. Nu este nici o rusine in a invata cate ceva de la generatia mai tanara!



Rac

Lucrurile merg foarte bine la locul de munca, unde puteti in sfarsit sa va bucurati de rezultatele pozitive ale unui proiect mai vechi. In schimb, viata de cuplu v-ar putea pune la incercare in urma unui conflict; nu uitati ca orice lucru poate fi privit din mai multe perspective! S-ar putea ca in zilele urmatoare sa fiti nevoiti sa petreceti mai mult timp cu familia, ceea ce va fi o provocare, mai ales daca nu va puteti intelege asupra unor decizii importante. Cu sanatatea stati foarte bine si nu ar trebui sa existe probleme majore. Daca recent ati facut o schimbare in stilul de viata, a fost o alegere foarte buna.



Leu

Increderea de sine ar putea sa impresioneze colegii de la locul de munca, dar poate duce si la un conflict; chiar daca sunteti siguri de deciziile luate, ati putea sa va aratati interesul si pentru optiunile prezentate de ceilalti. Atunci cand dati dovada de diplomatie, veti mentine un mediu prielnic progresului; este, deci, recomandabil sa adoptati o astfel de atitudine, in contextul desfasurarilor de pe parcursul acestei zile. Incercati sa petreceti mai mult timp cu partenerul, fara altcineva; o cina in oras sau o dupa-amiaza la cumparaturi v-ar ajuta sa va relaxati. Astazi s-ar putea sa aveti parte de o intamplare nefericita intr-un mijloc de transport in comun. Daca este posibil, optati pentru mersul pe jos.



Fecioara

S-ar putea ca ultimul control medical sa fi dezvaluit un numar ridicat de mici probleme de sanatate, cum ar fi un ficat marit sau un puls prea rapid; nu trebuie sa neglijati sfaturile pe care le veti primi de la medicul curant. Sunteti persoane melancolice, iar acest lucru va fi observat de cei din jur, care isi vor face griji cu privire la dispozitia voastra. Pentru a-i linisti pe cei dragi, profitati de vremea buna si organizati un picnic sau o plimbare. Se poate ca empatia voastra sa fie mai puternica decat de obicei in urmatoarea perioada; problemele celorlalti va vor parea la fel de grave ca ale voastra. Nu va lasati consumati de tristetea altcuiva; concentrati-va pe sfaturile pe care le puteti oferi.



Balanta

Situatia financiara s-ar putea imbunatati considerabil printr-o surpriza placuta, cum ar fi o marire de salariu la locul de munca sau castigarea unui concurs; norocul nu va va ocoli astazi, din acest punct de vedere. Fiti generosi cu cei din jur, insa acest lucru nu trebuie sa se rezume doar la bani, ci si la timpul petrecut impreuna. S-ar putea sa aveti nevoie de o schimbare majora, cum ar fi un design nou pentru dormitor sau orice alta camera; veti fi inspirati de culorile seznului. Daca aveti un partener, va puteti astepta la o perioada foarte buna, in special daca veti comunica sincer si va veti petreceti timpul facand lucruri pe care le iubiti amandoi.



Scorpion

Astazi sunteti predispusi la migrene; daca sunteti nevoiti sa plecati de acasa, asigurati-va ca aveti medicamente la voi. Incercati sa nu va supuneti ochii unui stres prea mare. S-ar putea ca rolul de parinte sa va determine sa fiti mult mai prudenti decat de obicei, ceea ce nu va fi neaparat apreciat si de copii. Incercati sa le explicati de ce unele situatii necesita prudenta; daca le interziceti anumite lucruri fara sa le raspundeti la intrebari, s-ar putea produce un conflict mai mare. Situatia financiara din urmatoarea perioada ar putea fi o problema daca nu aveti grija la un buget strict. Nu faceti cheltuieli care nu sunt necesare.



Sagetator

Nu ezitati sa va spuneti parerea sau sa va implicati in conversatii, in special la locul de munca, unde socializarea este prilejul perfect pentru a va arata si alte calitati. S-ar putea sa aveti probleme cu organizarea, nu prea reusiti sa prioritizati lucrurile cu-adevarat insemnate. Fiti cu ochii pe documente importante, in special facturi de care ati putea avea nevoie mai tarziu. Incercati sa va folositi de un planner sau un simplu caiet pentru notite importante si veti vedea o diferenta. S-ar putea sa primiti scuzele mult asteptate din partea unui membru al familiei; aveti sansa sa puneti deoparte conflictul. Aveti grija la bauturile alcoolice, in special inainte de culcare.



Capricorn

Va aflati in niste dificultati financiare, insa acest lucru nu va dura foarte mult. Se anunta o perioada potrivita pentru investitii, insa doar daca puteti trece cu succes de urmatoarele zile. Nu sunteti foarte multumiti de prestatia de la locul de munca, insa nu uitati ca sunteti cei mai duri critici ai proiectelor voastre. Ati putea capata mai multa incredere de sine daca apelati la sfatul colegilor. Este posibil sa petreceti mai mult timp cu parintii sau un alt membru mai in varsta al familiei. In schimb, s-ar putea ca in ultima vreme sa nu fi petrecut destul timp cu partenerul, iar acest lucru ar putea sa va afecteze relatia.



Varsator

Astazi ar trebui sa evitati tehnologia, deoarece va fi o sursa de stres in plus intr-o zi care se anunta a fi foarte agitata. Folositi o singura platforma pentru a va verifica emailurile si pentru a lucra, nu va asumati complicatii inutile. S-ar putea sa vi se ceara sfatul in legatura cu o problema delicata, dar ar trebui sa aveti incredere in faptul ca doriti ceea ce este mai bine pentru oricine va cere ajutorul. Se anunta un frumos inceput de relatie, ceea ce va va inspira in urmatoarea perioada. Nu lasati ideile noi sa se risipeasca; daca nu aveti timp pentru un proiect nou, le puteti nota undeva pentru a nu le uita.



Pesti

Va asteapta o perioada interesanta, plina de extreme. Viata de familie se anunta a fi armonioasa, deoarece sunteti persoane care prefera sa rezolve conflictele pe loc. In schimb, veti avea dificultati la locul de munca. S-ar putea ca un proiect pentru care sunteti responsabili sa nu ofere rezultatele dorite, insa nu renuntati inca! Orice lucru necesita timp pentru a da roade. Din punct de vedere financiar, totul merge bine; deci nu uitati sa puneti ani deoparte pentru mici placeri, cum ar fi cina in oras sau o cafea mai scumpa. Fiti prudenti daca practicati un sport, deoarece veti fi predispusi la accidente minore.