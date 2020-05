Top 7 alimente cu efecte halucinogene

Poate părea o glumă, dar nu este. Aceste alimente chiar există și noi le consumăm cu regularitate. Printre cele mai cunoscute alimente cu efecte halucinogene se numără: cafeaua, ciocolata, brânza cu mucegai, ardeiul iute, nucşoara, murele necoapte şi produsele din secară.



Dacă obișnuiești să consumi aceste alimente, trebuie să știi că nu sunt atât de inofensive pe cât par. Evident, nu este vorba nici pe departe să renunți la ele, ci doar să nu le consumi în cantitate mare. În plus, este foarte important ca în rest să ai o alimentație echilibrată.



Descoperă, aşadar, în cele ce urmează, care sunt cele mai consumate alimente cu efecte halucinogene şi cum se manifestă aceste efecte. De asemenea, o parte dintre alimentele despre care vom vorbi în cele ce urmează se află și în topul celor mai consumate alimente care dau dureri de cap.



Cafeaua

Consumată în exces, cafeaua poate provoca halucinații. După 7 cești de cafea, participanții la un studiu realizat de oamenii de știință americani au declarat că aud zgomote și chiar că văd… fantome.



Ciocolata

Delicioasa ciocolată conține anandamidă, un compus chimic cu efect asemănător cu cel al marijuanei. Sigur, ne referim la situațiile în care se consumă ciocolată într-o cantitate semnificativă.



Brânza cu mucegai

Un studiu britanic a demonstrat că doar 20 de grame de brânză cu mucegai consumată înainte de culcare poate perturba somnul, cauzând vise bizare și coșmaruri. Același efect îl are și consumul îndelungat, pe timpul zilei.

Din fericire, pentru mare parte dintre noi, acest tip de brânză este o delicatesă, pe care nu o consumăm atât de des încât să ne provoace acest tip de reacții.



Ardeiul iute

Vinovată' de gustul specific al ardeiului iute este capsaicina, o substanță care stimulează producerea de endorfine, bine-cunoscuții hormoni ai fericirii. Prin urmare, consumul crescut de ardei iuți este, adesea, responsabil de o stare de euforie pentru care, aparent, nu ar exista explicație.



Nucșoara

Printre cele mai cunoscute alimente cu efecte halucinogene se află și acest condiment puternic aromatizat care ne răsfață papilele gustative. Gustul și aroma nucșoarei se datorează însă miristicinei, o substanță care are un efect puternic asupra creierului. Mai exact, un efect narcotic.

Cum ne dăm seama că am consumat prea multă nucșoară? Păi, cel mai probabil vom avea simptome precum grețuri, dureri de cap severe și… halucinații.



Murele coapte parțial

Să recunoaștem. Toate am mâncat, la un moment dat, mure nu tocmai negre. Murele de culoare roșie sunt parțial coapte, iar consumul lor provoacă nu doar indigestie, dar și… halucinații.



Produsele din făină de secară

Le preferăm atunci când suntem la dietă, însă trebuie să luăm în considerare și faptul că secara conține ergotamină. Această substanță determină halucinații și convulsii, iar primul simptom al intoxicației cu ergotamină este faptul că nu-ți mai simți degetele.



Ai aflat, așadar, care sunt cele mai cunoscute alimente cu efecte halucinogene. Tu cât de des le consumi? Ți s-a întâmplat până acum să resimți aceste efecte după un consum ridicat al vreunuia dintre alimentele enumerate mai sus?