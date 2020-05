Presa străină: eliberarea lui Veaceslav Platon pune sub pericol finanțarea externă a R. Moldova

Posibila eliberare a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon a ajuns în atenția presei internaționale, care menționează că acest lucru reprezintă un risc major pentru situația financiar-bancară a țării și îndeamnă statele occidentale și organizațiile internaționale să suspende finanțarea externă, dacă acest lucru se va confirma.



Cunoscută publicație americană New York Globe a publicat un articol amplu despre Platon și tentativele acestuia de a scăpa de dosare și a ieși la libertate, tentative care par să fie susținute de actuala guvernare, în frunte cu Igor Dodon. New York Globe amintește că Platon este considerat unul din atizanii laundromatului rusesc, precum și al jafului bancar din 2014 și deja a fost condamnat în două dosare.



„Însă, Moldova fiind o țară mică și săracă, lucrurile se schimbă foarte des. Mai ales atunci când se schimbă guvernările, ceea ce s-a întâmplat în iunie 2019. Partidul Democrat care fusese la guvernare din 2016 a fost debarcat, puterea reală revenind Partidului Socialiștilor (o formațiune neo-comunistă care sprijină deschis expansiunea lui Putin în spațiul CSI), de stânga, condus de facto de actualul președinte al țării Igor Dodon”, notează prestigioasa publicație.



New York Globe menționează că Igor Dodon se pare, atât din interese financiare personale, cât și pentru că I se cere de la Moscova, ar sprijini eliberarea lui Platon, care pare tot mai reală, având în vedere că fostul premier Vlad Filat a și ieșit deja la libertate.



În continuare, publicația citează portalul deschide.md, care amintește că Platon a fost deja achitat într-un dosar care a fost trimis la rejudecare, iar acest lucru nu ar fi fost posibil fără mituirea mai multor judecători. „Pentru asemenea „favoruri”, magistrații de la CA ar fi fost remunerați cu câte 200 de mii de euro fiecare. Cei care au dat verdictul au fost: Ion Pleșca (fost președinte al instanței), Elena Cojocaru și Silvia Gârbu”, notează deschide.md.



În prezent, scrie New York Globe, Platon încearcă să obțină anularea condamnării și în celălalt dosar, iar judecătorii vor primi câte 400 de mii de euro. „Mai exact, cazul său urmează să fie examinat de Colegiul Penal al Curții Supreme, format, la ora actuală, din 8 magistrați: Vladimir Timofti, Nadejda Toma, Anatolii Țurcan, Elena Cobzac, Victor Boico, Iurii Diaconu, Liliana Catan și Ion Guzun, ultimii trei fiind și cei ce au emis decizii favorabile în cauza sa anterioară”, notează aceeași sursă.



Cea mai mare îngrijorare nu este eliberarea lui Platon, dar preluarea de către acesta a controlului a două cele mai mari bănci din sistem - Moldindconbank (care a fost implicată în Laundromat) și Moldova-Agroindbank, pe care le administra și anterior prin interpuși, dar pachetele acțiuni i-au fost confiscate, iar băncile vândute unor investitori străini. Pachetele respective de acțiuni ar costa aproximativ 200 de milioane de euro.



„Dacă scenariul va merge, Platon va deține din nou controlul asupra sistemului bancar moldovenesc și va putea relua schemele ilegale, astfel încât Republica Moldova va rămâne cea mai săracă țară din Europa, ancorată în spațiul de influență a mafiei și cercurilor politice ruse, instabilă economic și financiar, în care investițiile străine sunt mereu sub riscul de a fi preluate ilegal și abuziv”, scrie New York Globe.



În acest context, publicația atenționează statele occidentale și organizațiile internaționale să urmărească atent situația și să suspende sprijinul financiar pentru Moldova dacă Platon va fi eliberat. „Conducerea Uniunii Europene, Statele Unite și FMI ar trebui să monitorizeze îndeaproape situația. Iar dacă temerile sunt confirmate și Platon este eliberat, aceasta va însemna că sistemul judiciar din Moldova este complet corupt. Prin urmare, este necesar să fie suspendată alocarea asistenței financiare anunțate anterior acestei țări”, îndeamnă New York Globe.