Postul public de televiziune Moldova 1 a împlinit 62 de ani de la fondare

Postul public de televiziune Moldova 1 își sărbătorește joi, 30 aprilie, cea de-a 62-a aniversare, informează MOLDPRES.





Potrivit Ecaterinei Stratan, directorul postului public de televiziune Moldova 1, acesta își menține audiența prin diversitatea de programe, dar și prin tradiții.

”Grila este una deosebită față de alte posturi de televiziune, deoarece cuprinde emisiuni cu o arie tematică extinsă, începând de la tronsoanele informative și continuând cu cicluri care reflectă aspecte culturale, medicale, sociale etc. Faptul că Moldova 1 este prima televiziune (în sens direct și figurat) înseamnă o perpetuare de tradiții, dar și o echipă care a deschis drumuri. Respectiv, aici găsim profesioniști cu o bogată experiență, de la care poți învăța și care pe parcursul vieții au realizat proiecte televizate importante. Bineînțeles, bazându-ne pe acești piloni, nu uităm că trăim într-o nouă dimensiune, în era tehnologiilor moderne, care progresează de la o zi la alta. Respectiv, Moldova 1 se adaptează din mers la toate noutățile tehnice. De aceea, pentru a oferi telespectatorilor o imagine de calitate am implementat formatul HD. A fost un proiect mare și scump, dar ne-am ambiționat și împreună cu echipa am reușit să finalizăm toate ajustările într-o perioadă destul de scurtă”, a afirmat Ecaterina Stratan în cadrul unui interviu, acordat postului de televiziune pe care îl conduce.

Prima emisiune la televiziunea Moldovei a fost transmisă la ora 19.00 pe 30 aprilie 1958 și includea un cuvânt de salut din partea organelor de partid și sovietice, revista televizată „Moldova sovietică”, filmul artistic „Cântările moldovenești” și un concert de estradă din Leningrad. Moderatorii primei emisiuni au fost actrițele Constanța Târțău și Ariadna Kazanskaia.

În prima perioadă, Televiziunea emitea de două ori pe săptămână, vineri şi duminică, apoi de trei ori și, la sfârșitul anului 1958, avea programe de patru ori pe săptămână. În același an, a fost realizată prima transmisiune în direct cu ajutorul carului mobil din incinta Teatrului Dramatic Rus „A.P.Cehov” - spectacolul „Când înflorește salcâmul”.

Primul director al televiziunii a fost Andrei Timuș, ulterior membru-corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, iar coordonator tehnic al lucrărilor de construcție a turnului de televiziune - Vsevolod Revuţchi, care a exercitat apoi mai mulți ani la rând funcția de director al Centrului tehnic al Televiziunii și Companiei.