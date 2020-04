Filat: Șase ani de când nu mai suntem cetățeni de mâna a doua

Ex-premierul Vlad Filat consideră că eliminarea vizelor pentru călătoriile în spațiul european constituie pentru cetățenii moldoveni primul pas spre ieșirea din periferie și apreciază cei șase au care au trecut de la acest eveniment drept șase ani de libertate, „șase ani de când nu mai suntem cetățeni de mâna a doua”. Despre aceasta ex-premierul a scris pe pagina sa de Facebook, citată de IPN.





„Născută din ruinele unui imperiu, cu o istorie împărțită și o identitate nedefinită, Republica Moldova a ieșit din periferia URSS pentru a intra în periferia lumii euro-atlantice. Indecizia de definire a unei opțiuni clare de politică externă, alimentată de o anumită autosuficiență generată de lipsa de înțelegere a mediului internațional, ne-au dus într-o izolare cu efecte pe termen lung. Astăzi, se împlinesc șase ani de la liberalizarea regimului de vize, șase ani de când cetățenii noștri pot călători liber în Uniunea Europeană, șase ani de libertate și mai ales șase ani de când nu mai suntem cetățeni de mâna a doua”, apreciază Vlad Filat.

Imposibilitatea de a călători în spațiul comunitar dăduse naștere unor adevărate drame! El descrie „tabloul dezolant și fără speranță”, al societății moldovenești o imaginea „unei țări eșuate între două lumi”, de până la liberalizarea regimului de vize.

„Încă din perioada de opoziție, atât eu, cât și colegii mei, înțelegeam că anularea regimului de vize era nu doar o necesitate politică, dar una umanitară și din acest motiv eliminarea vizelor a fost principala prioritate a guvernului pe care l-am condus. Atunci când am solicitat partenerilor din Uniunea Europeană eliminarea vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova am fost privit cu scepticism și zâmbete îngăduitoare. Cu toate acestea, la 14 iunie 2010, la Luxemburg, în cadrul Consiliului de Cooperare UE-R.Moldova, dar și la reuniunea Grupului informal de sprijin pentru Acțiunea Europeană a Republicii Moldova, condus de prietenul meu Teodor Baconschi, ministrul de externe al României, în prezența celei mai mari părți a miniștrilor de externe ai țărilor UE, am prezentat aspirațiile și determinarea Republicii Moldova de integrare, iar în perspectivă - de aderare la Uniunea Europeană. A doua zi, la 15 iunie 2010, în același ducat de Luxemburg, în prezența înalților demnitari europeni am lansat dialogul pentru liberalizarea regimului de vize. Începea un drum de patru ani la capătul căruia cetățenii noștri aveau să circule fără vize”, își amintește fostul demnitar.

Potrivit lui, abolirea regimului de vize a fost un efort colectiv atât intern, cât și extern. „În plan extern, a existat o adevărată diplomație a vizelor reușind să pledez în față tuturor liderilor politici ai Europei interesele Republicii Moldova, dar și să le prezint necesitatea ca UE să aibă la granițele sale un stat democratic și prietenos. Un rol important în procesul de liberalizare al vizelor, dar și în semnarea Acordului de Asociere, l-a jucat România, care împreună cu Franța au creat Grupul informal de sprijin pentru Acțiunea Europeană a Republicii Moldova. Acest Grup a fost cadrul perfect în care am putut explica, dar și cere sprijin pentru aspirațiile Republicii Moldova. În acești șase ani care s-au scurs de la abolirea vizelor peste 2.3 mln de cetățeni moldoveni au trecut frontiera spre UE, înregistrându-se peste 8.5 mln de traversări”, mai scrie ex-premierul. .

Începând cu 28 aprilie 2014, cetățenii moldoveni, deținători ai pașapoartelor biometrice, pot călători liber în UE pe o perioadă de 90 de zile timp de 6 luni.