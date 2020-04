Ce spun astrele azi, 28 aprilie

Berbec

Daca atmosfera este tensionata la locul de munca, incercati sa luati o pauza sau mai multe, daca e posibil, in care sa va remontati si sa va reincarcati bateriile, facand abstractie de tensiunile care va inconjoara. Sau, daca simtiti ca altfel nu se poate, luati o zi libera, poate pana va intoarceti lucrurile vor reveni la normal. Si in familie, incercati sa va pastrati in zona de confort. Orice izbucnire, orice gest iesit din comun si negandit cum trebuie, va poate trimite intr-o zona de risc maxim, va poate aduce in situatii conflictuale nedorite. Nu neglijati sfaturile partenerului de viata, care poate fi direct afectat de deciziile pe care le luati. Acordati-i atentia cuvenita si ascultati ce are de spus. S-ar putea ca tocmai din aceasta directie sa vina solutia potrivita pentru toata lumea.



Taur

Ati intrat intr-o faza in care spiritul practic prevaleaza - nu ca v-ar lipsi tocmai voua - faza in care va puteti lansa cu succes in anumte proiecte, cu mari sanse de reusita. Este o zi excelenta pentru a va apleca spre proiecte financiare la care va gandeati mai demult sau proiecte casnice discutate si amanate de ceva vreme. Pe de alta parte, tanjiti si dupa aer curat, dupa o iesire din rutina zilnica, ceva care sa va scoata din cotidian si sa va condimenteze putin ziua aceasta; din pacate, exista responsabilitati care va tin pe loc, blocati in activitatea de zi cu zi. Daca nu puteti iesi inca de dimineata, incercati sa rezolvati ceea ce este absolut necesar si, in timpul acesta, planuiti o iesire cu familia sau prietenii. Va va ajuta sa va relaxati si sa va refaceti fortele pentru zilele urmatoare.



Gemeni

Nu mai stati in expectativa si asteptati ca lucrurile sa se intample; de cele mai multe ori, este nevoie de o interventie prompta, pentru ca evenimentele sa se desfasoara in directia si la modul dorite de voi. Daca exista ceva care va face sa va simtiti cuprinsi de anxietate, inarmati-va cu putin curaj si luati initiativa rezolvarii problemei. Ganditi-va ca situatiile nerezolvate se acutizeaza in timp, asa ca solutionarea lor este lucrul cel mai bun pe care-l puteti face. Relationarea cu ceilalti va fi pusa in pericol de retinerile pe care le aveti astazi; ar fi bine sa nu va manifestati prea fatis, pentru a nu strani, la randul vostru, sentimente contradictorii in sufletele interlocutorilor.



Rac

Unele conflicte domestice pot sa intunece seninatatea relatiei de cuplu; este bine sa va indepliniti sarcinile care va revin, sa va conformati rolului care va revine in spatiul gospodaresc, familial. Veti fi, astfel, un exemplu demn de urmat pentru copiii vostri, dar veti si multumi partenerii de relatie. Nimeni nu va avea ce sa va reproseze; si, daca vreti ca lucrurile sa fie si mai bune, poate ar trebui sa va ganditi si la ceva romantic, ce ar putea fi organizat impreuna persoana iubita sau la o activitate in care sa va implicati laolalta cu toti membrii familiei, ceva deosebit, de care sa merite sa va aminititi cu placere. In plan profesional, va cam lipseste vigilenta; nu veti avea mare success in a va pune in valoare, asa ca ar fi excelent sa luati lucrurile mai usor azi, sa asteptati momente de mai bun augur, in care sa va implicati in chestiuni majore, mai ales ca exista unele persoane mai putin binevoitoare care ar putea profita de slabiciunile voastre din aceasta zi.



Leur

Nu va consumati energia pe lucruri distructive, nefolositoare. Initiati anumite lucruri cu intentii bune, insa pentru altii acestea pot avea consecinte dezastruoase, asa ca puteti face rau fara ca macar sa va dati seama. Priviti putin si in jurul vostru si cu siguranta, veti intelege mai bine ce trebuie si ce nu trebuie sa faceti; poate ca ajustarile pe care ar trebui sa le faceti pentru ca totul sa fie echitabil pentru toata lumea nu sunt prea costisitoare. Menajati-va starea de sanatate! S-ar putea sa apara probleme digestive, din cauza unui stres sustinut sau dureri de cap, ca urmare a oboselii si ritmului de viata dezordonat; daca va aflati in astfel de situatii, luati masuri urgente pentru a aduce lucurile la normal.



Fecioara

Astazi se pare ca nu se poate fara sa intrati in conflict cu toata lumea; divergentele sunt evidente. Poate ar fi mai bine sa va retrageti intr-un colt si sa evitati orice potentiala intalnire problematica. Si restul sunt uimiti sa va vada atat de irascibili, cand de obicei sunteti calmi, linistiti, cantonati in visare, in stari metafizice chiar, unii dintre voi. Aveti mare grija de relatiile cu cei dragi. S-ar putea ca unele iesiri necontralate sa produca o serie de pagube ireversibile in relatia cu acestia. Daca iesiti la cumparaturi, nu va lasati influentati de altii si nu cheltuiti peste masura. Veti depasi cu siguranta bugetul si veti recupera foarte greu ulterior. Mai bine faceti lista de cumparaturi si incercati sa nu va abateti de la ea prea mult.



Balanta

Sunteti dezamagiti ca o mare parte din ceea ce ati dorit sa realizati astazi nu a ajuns la finalitatea pe care ati fi dorit-o; asteptarile sunt foarte mari, atat din partea voastra, cat si din partea celor din jur. Nu disperati, mai sunt si momente in care nu iese totul asa cum vrem, dar daca veti persevera, veti putea sa mai atenuati din consecinte. O mare dezamagire s-ar putea sa va cauzeze si cineva care se va dovedi a fi cu totul altfel decat ati crezut pana acum. Asta ar trebui sa va schimbe optica si sa va faca mai prudenti in privinta persoanelor in care sa va investiti increderea. Relatia cu partenerul merita o atentie mai sporita azi. Ar merge foarte bine o surpriza pentru acesta, ceva ce stiti sigur ca-i va face mare placere. Nu va ganditi prea mult, ci decideti si puneti in aplicare. Veti primi o rasplata pe masura.



Scorpion

Apar o serie de oportunitati neasteptate, care va indeamna la atentie si concentrare maxima. Puneti-va la treaba spiritul de analiza, caci unele dintre aceste oportunitati pot intinde capcane destul de periculoase. Ganditi totul cu seriozitate si atentie maxima, pentru a nu face greseli care sa va coste ceva mai tarziu. Exista posibilitatea sa apara si o serie de evenimente care sa va puna bete in roate, ba chiar si persoane care isi doresc sa nu reusiti in demersurile voastre si care nu vor avea nici o problema sa actioneze in acest sens. In plan financiar, apar la orizont ceva oportunitati pozitive, insa trebuie sa stiti cum sa manevrati lucrurile astfel incat sa prindeti momentul optim pentru a actiona. Daca reusiti sa prindeti un astfel de moment, rasplata poate fi neasteptat de bogata.



Sagetator

Familia este, astazi, in prim plan; nimic nu poate sa va abata de la aceasta directie. Va concentrati mai mult pe treburi domestice, doriti sa va faceti fericiti membrii familiei realizand o serie de lucruri pe care stiti ca si le doresc de mai multa vreme. Si faptul ca aveti posibilitatea sa le faceti voi insiva, va fi un motiv in plus sa atrageti recunostinta celor apropiati, care nu va intarzia sa apara. Daca va organizati asa cum trebuie si beneficiati de discounturile din magazine, s-ar putea sa aveti si satisfactia de a fi facut economii semnificative. Astazi este o zi in care aveti tendinta sa va inconjurati de persoane loiale, pentru ca, pur si simplu, simtiti nevoia sa fiti in siguranta. Asa cum aceste persoane au ales sa va sprijine neconditionat, tot asa si voi trebuie sa fiti pregatiti sa le intoarceti dovezile de incredere.



Capricorn

Faptul ca multe dintre planurile pe care le-ati facut pentru aceasta zi s-au schimbat radical, s-ar putea sa va faca sa va simtiti cumva frustrati. Parca ati scapat lucrurile de sub control si nu mai reusiti sa va regasiti niciunde. Faceti putin efort insa, pentru ca aveti capacitatea si inteligenta de a va adapta din mers noilor situatii aparute. Cu atat mai mult, in familie, trebuie sa tratati astfel de situatii cu mult calm si intelegere, pentru a nu starni sentimente confuze si adversitati inutile. Renuntati la posesivitatea excesiva, faceti propriile aprecieri asupra a ceea ce se intampla si, daca trebuie sa corectati ceva, faceti-o cu subtilitate si intelepciune.



Varsator

Sunt lucruri care va pot scoate din rutina zilnica si va pot de momente de destindere. E drept ca pot sa apara si unele neplaceri, mai ales daca va propuneti ceva de anvergura mai mare, insa auspiciile sunt oarecum favorabile rezolvarii cu usurinta a problemelor aparute. Veti fi bombardati cu evenimente neasteptate, care va pun la incercare, din plin, rabdarea. Si cum nu va place sa fiti grabiti, sa faceti lucrurile sub presiune, necesitatea de a gasi solutii, in graba, la unele din aceste situatii, va va produce o stare de anxietate si agitatie. Daca nu veti reusi sa va calamti putin, vor aparea probleme, atat in relatiile cu cei din jur, cat si in planul propriei voastre stari de sanatate. Nu cedati ispitei de a manca peste masura pentru a scapa de stres; va va face rau si psihic si fizic.



Pesti

In continuare, experimentati schimbari bruste de dispozitie, care se exteriorizeaza in atitudini contradictorii, realmente obositoare pentru cei din jur, derutante chiar. Nimanui nu-i este bine in preajma voastra cand sunteti in astfel de pase, asa ca s-ar putea ca, la un anume moment, sa va gasiti complet singuri. Nici voua insiva nu va fac bine aceste stari de spirit care va impiedica sa va concentrati spre lucruri importante, spre ceea ce aveti de facut. Si impactul negativ, atat in prezent, cat si in viitor, s-ar putea sa fie, de aceasta data, destul de puternic. Concentrati-va mai mult pe problemele ce tin de suflet. Apelati la putina introspectie, putina autoanaliza. Privind mai atent in interior, poate vet descoperi lucruri pe care nu le stiati despre propria persoana.