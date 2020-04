Ne văităm că stăm în casă, deși avem la dispoziție tot ce poate oferi tehnologia. Unde mai pui că, în realitate, chiar dacă doar pentru urgențe, tot circulăm și întâlnim oameni. Un bărbat stă de 23 de ani în izolare și nu se plânge.



Lui David Glasheen, în vârstă de 76 de ani, care locuiește pe Insula Restaurației de pe coasta Australiei de Nord din 1997, pandemia nu i-a schimbat viața cu nimic. Este aceeași pe care o duce de 23 de ani. Nu l-a surghiunit nimeni acolo, a fost alegerea lui. Acesta a fost broker milionar și după ce și-a pierdut averea, spune că și-a dorit „să scape de fratele cel mare' și de „agitația vieții moderne'. Așa că a pus într-o valiză „trei cămăși, două perechi de pantaloni scurți, un slip de baie, o torță, câteva cărți, un borcan cu pudră de chilli, pasta și periuța de dinți'. Bărbatul afirmă că viața de pustnic nu e chiar așa de grea, mai ales că are și conexiune la internet, cu energie solară. Prin 2008 chiar a avut niște întâlniri online, în speranța că va găsi o femeie care să-i împărtășească modul de viață. Cum nu a găsit-o nici până azi, David și-a… populat locuința cu două manechine de plastic cărora le-a dat nume: Miranda și Phyllis.



Excentricul australian spune că pe insulă are numai două nevoi de bază: apa și mâncarea. Apa o colectează atunci când plouă, iar mâncarea i-o oferă în special oceanul. El spune că hrana este cel mai ușor de obținut, oceanul conținând toate proteinele de care are nevoie. De aceea obiectele lui esențiale sunt cele pentru pescuit, năvoadele, pietrele de cremene pentru aprinderea focului și un cuțit. „Este ca și cum aș trăi în Jurassic Park', spune el despre escapadele în căutarea hranei. Din care se întoarce cu nuci de cocos, migdale, cireșe sau prune wongai. Insularul are și un stoc de conserve, alimente neperisabile și produse pentru igienă, pe care le cumpără o dată pe an, când merge cu barca în cea mai apropiată așezare. De pe lista lui de cumpărături nu lipsesc nici băuturile spirtoase. Asta pentru că și-a construit pe plajă un bar, unde își distrează oaspeții. Pe care îi servește inclusiv cu berea pe care o produce el, artizanal.



Pentru David viața pe insulă – alături de Zeddi, un câine dingo care îi este cel mai bun prieten – este pașnică și foarte sigură, făcându-l să se simtă împlinit. „A merge ziua la pescuit și a petrece noaptea a fost mereu idealul meu de fericire', afirmă bărbatul. Pentru cei care ar vrea să îi imite modul de a trăi, el are un sfat: „Începeți prin a învăța să fiți independenți și să vă mulțumiți cu puțin.' Când a ales să trăiască pe insulă, David știa deja ce are de făcut pentru că dintotdeauna a fost interesat de o astfel de viață. „Am citit multe cărți și am vizionat multe filme care abordau tehnicile de supraviețuire', a mai mărturisit el ziariștilor care l-au vizitat.