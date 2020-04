7 efecte secundare neașteptate ale fructului de kiwi

Adaugi kiwi de fiecare dată când faci o salată de fructe sau preferi să-l mănânci simplu, între mese? Deși este din ce în ce mai popular, fructul de kiwi poate avea și efecte secundare. Află ce manifestări problematice poate declanșa.



Gustul dulce și consistența cremoasă transformă fructul de kiwi într-un deliciu greu de refuzat. Cu toate acestea, pot apărea efecte secundare dacă se va consuma kiwi foarte des ori în cantități ridicate. Lista realizată de stylecraze.com îți demonstrează că este important să fii prudent când mănânci kiwi pentru a te bucura de aroma aparte fără să ai parte de un disconfort accentuat.



Iată ce efecte secundare poate declanșa fructul de kiwi:



1. Iritații și umflături

În cadrul studiilor de specialitate s-a constatat că dacă se mănâncă o cantitate mare de kiwi la o singură masă ori gustare pot apărea umflături, iritații sau leziuni la suprafața pielii.

De asemenea, se pot agrava simptomele persoanelor care suferă de astm. În cazuri rare există și riscul de șoc anafilactic.



2. Dermatită

Persoanele care consumă foarte multe fructe de kiwi în fiecare zi perioade îndelungate pot afecta negativ echilibrul pielii, consecința fiind un diagnostic de dermatită și necesitatea tratamentului specializat.



3. Sindromul alergiei orale

Foarte multe persoane raportează această problemă după ce au consumat peste 7 fructe de kiwi.

Manifestările includ umflarea limbii, a buzelor sau a întregii guri, senzația de mâncărime și de înțepături.



4. Pancreatită

Din păcate oricât de mult ți-ar plăcea kiwi trebuie să fii foarte prudent când stabilești mărimea porției zilnice. Deși combinația de potasiu, serotonină, vitamina C și vitamina E este benefică, dozele foarte mari vor modifica nivelul de trigliceride din sânge și vor deteriora pancreasul pe termen lung.



5. Diaree și stare de leșin

Depășirea unei cantități de 1-2 kiwi pe zi în mod constant poate declanșa episoade de diaree, stări de greață sau de vomă. În plus, pot apărea slăbiciunea generală, leșinul sau dificultățile la înghițire.



6. Alergie la latex

În cadrul studiilor realizate s-a observat că persoanele alergice la latex sunt predispuse la reacții alergice și la fructul de kiwi. Dacă știi deja că ai alergie la latex este indicat să eviți consumul de kiwi și orice preparat care îl are drept ingredient.



7. Interacțiunea cu anumite medicamente

Fructul de kiwi are un puternic efect antifungic și poate provoca dependență dacă este consumat în paralel cu medicamente cu o acțiune identică. Nu trebuie consumat nici dacă se iau deja anticoagulante, aspirină sau antiinflamatoare nesteroidiene pentru că va crește riscul de hemoragii.



Sarcina și perioada de alăptare

Femeile însărcinate sau cele care alăptează trebuie să ceară sfatul medicului în ceea ce privește consumul de kiwi pentru a evita orice efecte negative.