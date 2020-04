Cum reduci stresul indus de știrile despre COVID-19 în timp ce rămâi informată

Expunerea excesiva la stirile despre pandemie si tonul alarmant pe care il adopta multe surse de informare iti pot afecta starea de spirit. Iata cateva metode de a reduce consumul de stiri, recomandate de o experta.



Incertitudinea care predomina de mai bine de doua luni poate fi coplesitoare. Supraexpunerea la stirile despre pandemie si tonul alarmant pe care il adopta multe surse de informare iti cresc nivelul de stres si iti afecteaza echilibrul interior. Ar trebui sa te decuplezi de la sursele de informare, dar trebuie sa faci acest lucru intr-un mod inteligent, fara sa ramai neinformata.



Aditi Nerurkar, specialista in medicina functionala si integrativa la Harvard Medical School, are cateva sfaturi pentru limitarea consumului de stiri despre criza COVID-19.

De ce nu putem renunta la stiri



Spiritul de conservare este un proces natural, biologic. „Noi, oamenii, avem nevoie de informatii pentru a ne proteja. De aceea, chiar si atunci cand stirile sunt negative, continuam sa le citim”, explica Nerurkar.



Este important sa ramanem informati, dar cand urmarim stirile timp de trei ore sau mai mult pe zi, acestea devin daunatoare, chiar daca initial procesul de informare era benefic. „E ca si cum ai face miscare. E buna pentru tine, corect? Dar daca ajungi sa o faci cate patru ore pe zi, devine nesanatoasa”, spune ea.



Chiar acum ai putea fi intr-un varf de stres, arata Nerurkar. Prin urmare, expunerea in exces la stirile despre COVID-19 va creste si mai mult raspunsul organismului la acest stres. „Controlarea utilizarii mijloacelor de informare te ajuta sa-ti controlezi stresul. Daca oamenii stau pe stiri trei sau cinci ore acum, probabil sanatatea lor mentala nu este optima”, explica medicul.



Cum reduci consumul de stiri?



Trebuie sa te educi singura in acest proces, la fel cum ai proceda ca sa restrangi accesul la televizor, laptop sau telefon pentru un copil, scrie Mind Body Green. Cum nu exista un nivel „corect” de expunere la stiri, o ora de stiri pe zi ar fi un interval rezonabil.



Pentru a reduce consumul de stiri, Nerurkar recomanda doua metode opuse: una este bazata pe timp, cealalta pe sursa:



Consum pe baza de timp: seteaza-ti o alerta pe telefon de fiecare data cand incepi sa urmaresti stirile la televizor sau sa le citesti. Alege un interval de timp, fie ca e vorba de 20 de minute de trei ori pe zi sau de 15 minute de patru ori pe zi, si fa tot posibilul sa-l respecti. „Din nou o spun, trebuie sa te educi singura. Va fi greu sa te opresti cand suna alarma”, subliniaza medicul.



Consum pe baza de sursa: Alege platformele pe care accesezi informatiile si ramai doar pe acestea. Selecteaza doua platforme si nu mai intra pe altele. De regula, aceasta metoda este mai usor de aplicat in cazul presei scrise; televizorul are foarte multe optiuni si e mai greu de inchis. „E cel mai greu in astfel de vremuri, cand vrei sa fii la curent cu tot ce se intampla in lume”, recunoaste Nerurkar.



Pentru o buna informare intr-o perioada atat de dificila, limitarea informatiilor pe baza de timp pare mai potrivita, adauga ea.



Alte tehnici de reducere a consumului de stiri



Acestea nu sunt singurele moduri in care poti limita consumul de informatii. Exista si alte posibilitati la fel de utile:



– Nu tine telefonul pe noptiera de langa pat. „Nu dormi cu niciun aparat electronic in camera”, recomanda Nerurkar. Ea spune ca e mai bine sa tii telefonul in living sau bucatarie sau in alta camera pentru a nu fi tentata sa citesti stirile imediat dupa ce te trezesti.

– Incepe-ti ziua cu o activitate care te relaxeaza, cum ar fi stretching, meditatie sau pregatirea micului dejun.

– Indeparteaza telefonul din spatiul de lucru. „Separarea fizice de sursa de stiri poate fi de ajutor. Sa ai destul timp sa faci ceva care te relaxeaza dupa ce citesti stirile te poate ajuta sa calmezi raspunsul la stres”, spune experta. Ea recomanda sa faci yoga sau sa citesti o carte dupa expunerea la stiri.



Vorbeste cu prietenii, razi si fa miscare!



Stirile sunt importante. Insa prea multe informatii si prea mult timp alocat stirilor despre pandemia de coronavirus te pot panica, stresa si epuiza, afectandu-ti sanatatea fizica si mentala.



„Sunt multe moduri in care iti poti proteja acum sanatatea. De exemplu, sa vorbesti cu prietenii despre orice altceva, numai despre pandemie nu, sa razi, sa faci miscare”, spune Nerurkar. Ideea e sa limitezi, nu sa tai complet expunerea la stiri, adauga ea.