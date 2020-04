10 lucruri inedite despre Finlanda care te vor face să te muţi imediat acolo!

Statisticile arată că Finlanda este „cea mai fericită ţară din lume”.

Finlanda este o ţară din Europa de Nord care se învecinează cu Suedia, Norvegia şi Rusia şi conform rapoartelor oferite de către Naţiunile Unite aceasta este „cea mai fericită ţară din lume”. Deşi în mod tradiţional ţările nordice ocupă primele locuri în acest top, recent, Finlanda a reuşit să facă un salt surpinzător de pe poziţia a cincea direct către vârful topului, notează Swedish Nomad.

Capitala acestei ţări este Helsinki şi, conform statisticilor oficiale, este cel mai mare oraş din Finlanda. În mod suprinzător, în comparaţe cu alte capitale europene, Helsinki tinde să fie una dintre cele mai mici. De asemenea, pentru turişti sau cei care iau în calcul să se mute în acest oraş este important de reţinut faptul că Helsinki are peste 300 de insule legate de o multitudine de poduri. Mai jos se află o listă de 10 aspecte care fac din Finlanda o ţară în care ai vrea să te muţi.

1. Mai multe saune decât maşini

Sauna este una dintre tradiţiile cele mai cunoscute din Finlanda şi conform statisticilor există mai multe saune decât de automobile. Fun fact: chiar şi un fast food celebru din Helsinki are o saună pe care o pune la dispoziţie clienţilor săi.

2. Luminile nordului şi noaptea polară

Poziţia geografică a Finlandei oferă locuitorilor şi vizitatorilor săi o serie de specatcole uimitoare de lumini pe cer. În timpul iernii poate fi văzută aurora boreală şi chiar în unele zone din ţară locuitorii pot experimenta nopţile polare pentru mai multe luni.

3. Accesul public în păduri şi lacuri

La fel ca în celelalte state scandinave, Finlanda permite accesul liber al publicului în pădurile, lacurile şi la râurile sale. Asta înseamnă că finlandezii pot să se plimbe, să facă drumeţii, să iasă cu cortul sau chiar să culeagă ciuperci câtă vreme nu lasă în urma lor deşeuri.

4. Recorduri negative de temperatură

Clima Finlandei este rece în timpul iernii, aşa că cei care ar vrea să se mute în această ţară ar trebui să îşi pregătească haine groase. Recordul negativ de temperatură a fost stabilit în anul 1999 în Kittilä, meteorologii înregistrând o temperatură de -51.5 grade Celsius. Vestea bună este că, în capitală, temperatura medie în timpul iernii este de doar -5 grade Celsius.

5. Tradiţii interesante

De-a lungul tipului, finlandezii au dezvoltat o serie de tradiţii interesante şi unele chiar amuzante:

*Câştigătorii curselor de cărat neveste primesc greutatea acesteia în bere

*Cei care obţin titlul de doctor primesc un joben şi o sabie

*Ziua Naţională a Somnului în care cei care se trezesc ultimii în fiecare familie sunt aruncaţi în lacuri sau mare ca „pedeapsă”.

6. Cei mai mari consumatori de lapte

Finlandezii se dovedesc a fi dintre cei mai mari consumatori de lapte din lume după cum arată statisticile.

7. Heavy Metal

Raportat la populaţie, Finlanda are cel mai mare număr de trupe care cântă heavy metal şi chiar au trimis o astfel de formaţie la Eurovision în 2006. Metaliştii de la Lordi au câştigat competiţie internă cu piesa ””Hardrock Halleluja””.

Finlanda este ţara de origine a unor trupe care se bucură de recunoaştere internaţională precum: Nightwish, Apocalyptica, Ensiferum, HIM, Amorphis and Children of Bodom.

8. Reguli stricte pentru şoferi

Autorităţile finlandeze pun accentul pe siguranţa cetăţenilor şi astfel tind să fie extrem de severe în ceea ce priveşte traficul rutier. Astfel, depăşirea vitezei regulamentare este drastic pedepsită, vinovaţii find amendaţi în funcţie de veniturile pe care le realizează. În aceste condiţii, amenzile de circulaţie se pot ridica chiar şi la 100.000 de dolari.

9. Competiţii sportive inedite

Finlandezii îşi ocupă timpul liber cu o multitudine de sporturi şi competiţii neobişnuite în România:

*Campionatul de cărat neveste

*Vânătoarea de ţânţari

*Aruncatul cu telefonul mobil

*Fotbalul de mlaştină

*Air Guitar (chitara de aer)

10. Educaţia

Finlanda investeşte în cetăţenii săi, asta incluzând educaţia; unul dintre cele mai cunoscute aspecte ale sistemului educaţional este că acesta este gratuit. Această gratuitate se aplică atât cetăţenilor finlandezi, dar şi celor din comunitatea europeană pentru toate formele de educaţie, inclusiv cea universitară.