Soluția ingenioasă prin care SUA vrea să oprească răspândirea COVID-19

Fostul tenisman american Patrick McEnroe, care s-a vindecat de coronavirus, a lăudat, sâmbătă, eficienţa operaţiunilor de testare în maşină de la New York, relatează Reuters.

Veşti grozave pentru mine şi pentru soţia mea Melissa. Amândoi am fost testaţi negativ la COVID-19'', a afirmat McEnroe într-o scurtă înregistrare video postată pe Twitter.

''Tocmai am primit testele în această dimineaţa din partea statului New York. Amândoi am fost testaţi în maşină, în acelaşi loc în care am fost şi în urmă cu câteva săptămâni. A fost chiar mai eficient de data aceasta, erau şase benzi în loc de două, mai multă lume ajuta, o operaţiune foarte eficientă'', a relatat fostul căpitan al echipei Cupa Davis a SUA.

Patrick McEnroe s-a vindecat de COVID-19

Patrick McEnroe, fratele mai mic al celebrului John McEnroe, câştigătorul a şapte titluri de Mare Şlem, anunţase pe 31 martie că a fost confirmat cu coronavirus.

''Ştiu că se discută mult despre teste la TV. E nevoie de mai multe teste, toată lumea ştie, dar a fost bine să vedem că totul decurge cum trebuie. Mă gândesc la cei care sunt în prima linie ... trebuie să meargă până la capăt'', a mai spus McEnroe.

Patrick McEnroe (53 ani) a condus echipa de Cupa Davis a SUA între anii 2000 şi 2010, reuşind să câştige Salatiera de Argint în 2007, după o finală cu Rusia (4-1).

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a afirmat sâmbătă că în fiecare zi circa 2.000 de persoane sunt internate în spitale la New York, dar şi-a exprimat speranţa că vârful pandemiei a fost depăşit.