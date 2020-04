Bill Gates și soția lui au presimțit pandemia. Ce au făcut

Bill și Melinda Gates și-au făcut provizii de mâncare de câțiva ani, a dezvăluit soția omului de afaceri. Ei și-au umplut cămara de produse alimentare, a spus Melinda Gates, potrivit cnbc.com.

Pandemia de coronavirus a produs panică în rândul oamenilor, care s-au aprovizionat cu mâncare, băuturi şi alte produse, lăsând rafturile magazinelor goale. Nu același lucru s-a întâmplat cu cuplul Bill și Melinda Gates, care, potrivit dezvăluirilor făcute de soţia omului de afaceri, şi-a făcut stocul de mâncare încă de acum câţiva ani. Şi-au umplut cămara locuinţei cu produse alimentare, de frica unei eventuale pandemii.