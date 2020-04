6 alimente pe care le evită cardiologii

Cardiologii observă în fiecare an care sunt efectele unui meniu inadecvat asupra inimii și, deși un răsfăț culinar ocazional nu este o greșeală majoră, consumul frecvent al anumitor alimente te poate afecta pe termen lung.



Contează foarte mult ce mănânci pentru a-ți proteja inima și a diminua riscul de afecțiuni cardiovasculare. Există alimente pe care cardiologii le evită cu desăvârșire tocmai pentru că nu există nicio urmă de îndoială cu privire la efectul nociv pe care-l au. Metodele de preparare sau chiar ingredientele utilizate pot accentua efectele negative.



Iată ce alimente trebuie să eviți sau să înveți să le pregătești în alt mod:



1. Carnea procesată

Baconul, șunca presată, hot dogii, salamul și cârnații se regăsesc adesea în meniul zilnic al adulților, dar medicii nu s-ar apropia de ele. „Aceste produse sunt pline de grăsimi saturate. În plus, cârnații, crenvurștii și șunca presată pot provoca insuficiența cardiacă. Nu-ți asuma acest risc”, recomandă dr. Jennifer Haythe, cardiolog din New York.

Problema este că toate variantele de carne procesată au fost sărate, afumate sau fermentate pentru a crește durata termenului de valabilitate.

Deși este foarte simplu și comod să cumperi un pachet de șuncă presată pentru sandvișuri, ingredientele artificiale și sodiul în exces îți pun în pericol inima, mai ales dacă alegi această opțiune foarte des.



2. Carnea roșie

O friptură fragedă de porc sau vită, cu sos de unt și ciuperci, poate fi un deliciu foarte tentant, dar ar trebui rezervat exclusiv pentru ocaziile speciale. „Friptura suculentă din fața ta este plină de grăsimi saturate, colesterol și sare. Nu consuma carne roșie decât o dată pe lună, iar când decizi să mănânci acest preparat alege mereu carnea slabă, folosește condimentele în loc de unt, smântână și sosuri grase”, spune dr. Haythe.



3. Chips-urile și popcornul

Este foarte ușor să consumi o pungă întreagă de chips-uri sau o porție mare de popcorn cu unt fără să-ți dai seama, dar aceste gustări crocante conțin grăsimi trans, mult sodiu și carbohidrați. Potrivit studiilor de specialitate, aproximativ 99% din populația globului consumă peste 2.000mg de sodiu zilnic, deși este benefic să se limiteze la numai 1.500mg.

Persoanele care consumă peste 2.000mg de sodiu în fiecare zi au un risc cu 20% mai ridicat de deces ca urmare a bolilor cardiace.

Înseamnă că trebuie să renunți definitiv la popcorn sau chips-uri? Din fericire nu, însă trebuie să alegi varianta de chips-uri rumenite la cuptor, dacă se poate fără sare. În ceea ce privește popcornul evită variantele care se prepară la microunde și pregătește-l chiar tu pentru un plus de fibre și o cantitate mult mai redusă de sodiu.



4. Pizza

Mulți dintre noi alegem o pizza cu multă brânză la sfârșit de săptămână, dar din păcate nu reprezintă decât „o porție gigantică de carbohidrați rafinați, cu un topping de grăsimi saturate și foarte mult sodiu”, spune dr. Haythe.

Nu va trebuie să uiți complet de pizza, dar trebuie să faci niște schimbări esențiale pentru a o putea savura fără griji. Data viitoare când mergi la restaurant alege o variantă mai sănătoasă cu ardei gras, ciuperci și măsline, blat din făină integrală, ulei de măsline și brânză de capră drept topping.



5. Sucurile acidulate fără calorii

„Până și sucul acidulat în varianta normală cu zahăr este mai puțin nociv decât opțiunea pentru dietă. Aspartamul din sucurile fără calorii te va face să-ți fie poftă constant de dulciuri și pe termen lung va crește riscul de obezitate, iar funcționarea optimă a inimii va fi periclitată de excesul de kilograme.

Obezitatea te predispune la afecțiuni precum accidentul vascular cerebral, hipertensiunea arterială și diabet”, explică dr. Sindhu Koshy, cardiolog din Michigan.



6. Cerealele la cutie

Zahărul este nociv pentru dantură și te împiedică să ai o talie subțire, dar nici inimii nu-i face bine. Potrivit unui studiu realizat în 2014, persoanele care consumă 20% din calorii prin intermediul zahărului adăugat au un risc cu 38% mai ridicat de boli cardiace față de cele care consumă foarte rar zahăr adăugat.

„Zahărul din cerealele la cutie este identic cu cel din prăjituri sau gogoși, așa că nu fi tentat să crezi că sunt mai sănătoase. Mai bine alege fulgii de ovăz integral simpli și combină-i cu lapte și felii de fructe proaspete pentru a savura gustul dulce fără să te expui bolilor cardiace”, recomandă dr. Koshy.