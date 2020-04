5 beneficii importante pe care ți le asigură sucul de pătrunjel

Te-ai obișnuit să adaugi frunze de pătrunjel la salate, supe, ciorbe sau piureuri? Ei bine, sucul de pătrunjel îți aduce și mai multe beneficii decât frunzele pentru că forma lichidă conține nutrienți concentrați cu efect antioxidant plus enzime și minerale esențiale pentru protecția întregului organism.



Deși pătrunjelul are un gust foarte bun când este consumat sub formă de frunze viu colorate, sucul obținut din ele are un profil nutrițional superior, fiind folosit adesea pentru a trata afecțiuni dermatologice, renale sau cardiovasculare.



Lista de beneficii oferite de sucul de pătrunjel realizată de herbal-supplement-resource.com îți detaliază cum acționează această băutură utilă, cu valoare de supliment nutritiv. Înainte de a apela la medicamente merită să testezi și această variantă care te protejează și crește capacitatea de apărare a organismului.



Iată ce beneficii îți asigură sucul de pătrunjel:



1. Prevenirea afecțiunilor cardiovasculare

Sucul de pătrunjel asigură o protecție sporită inimii datorită conținutului ridicat de vitamina C, vitamina E, beta-caroten și antioxidanți. Neutralizează efectele nocive ale radicalilor liberi și diminuează semnificativ riscul de boli cardiace.

De asemenea, sucul de pătrunjel este o sursă bună de acid folic, care combate răspândirea și efectele moleculelor de homocisteină, care pot deteriora vasele de sânge.

În cadrul studiilor de specialitate s-a constatat că persoanele care consumă frecvent suc de pătrunjel au un risc scăzut de accident vascular cerebral sau atac de cord.



2. Tratarea infecțiilor renale

Rinichii susțin organismul pentru eliminarea toxinelor, filtrează sângele și mențin echilibrul de acizi al întregului corp. Sunt organe vitale pentru supraviețuire, iar orice afecțiuni îi vizează trebuie tratate cât mai rapid pentru a preveni agravarea lor.

Sucul de pătrunjel este foarte util pentru curățarea organismului și a organelor interne, precum și pentru tratarea afecțiunilor renale.

Asigură nutrienți de bază precum vitaminele din complexul B, vitamina C, cupru, sodiu, potasiu și riboflavină. Nu ezita să-l incluzi în meniul tău zilnic pentru a stimula funcționarea optimă a rinichilor.



3. Neutralizarea inflamațiilor

Reacția inflamatorie stă la baza modului în care luptă corpul împotriva diferitelor afecțiuni. Dacă, însă, inflamația persistă și devine cronică pot apărea efecte negative asupra sănătății. Factorii care declanșează inflamațiile cronice sunt diverși, dar cei mai frecvenți sunt stresul, sedentarismul, expunerea la toxine și meniul deficitar.

Sucul de pătrunjel are un puternic efect antiinflamator datorită miristicinei pe care o conține, o substanță care tratează inflamațiile și le previne. În plus, sucul de pătrunjel conține eugenol, un ulei volatil care combate artrita și suprimă umflarea încheieturilor și agravarea osteoporozei.



4. Prevenirea afecțiunilor dermatologice

Sucul de pătrunjel este foarte eficient și pentru tratarea pielii. Reglează secreția de sebum, mai ales în cazul tenului gras, dacă este consumat în fiecare zi. De asemenea, uleiurile volatile din compoziția sucului previn astuparea porilor, apariția coșurilor și formarea cicatricilor, fiind o băutură ideală pentru a combate acneea la orice vârstă.

Efectul antioxidant al sucului de pătrunjel protejează pielea de iritații și stimulează procesul de regenerare, iar conținutul de zinc susține refacerea pielii și eliminarea coșurilor.



5. Stimularea creșterii părului

Pătrunjelul a fost utilizat timp de multe generații pentru îndesirea părului și stimularea creșterii firelor, realizându-se masajul cu frunze fierte.

Din fericire sucul de pătrunjel îți oferă aceleași beneficii în formă lichidă și este mult mai simplu să-l bei. Va accelera ritmul de creștere prin stimularea circulației sângelui la nivelul scalpului și va intensifica strălucirea naturală a părului. Potrivit specialiștilor, sucul de pătrunjel previne deficiențele nutriționale care cauzează căderea părului.



Precauții

Femeile însărcinate sau cele care alăptează trebuie să ceară sfatul medicului înainte de a consuma suc de pătrunjel. De asemenea, acest supliment naturist poate cauza retenția de sodiu, crescând nivelul tensiunii arteriale. Și persoanele diagnosticate cu diabet trebuie să fie prudente pentru că sucul poate scădea brusc nivelul glicemiei.